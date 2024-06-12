أول تعليق من عصام صاصا بعد الصلح مع أسرة ضحية الدهس|مبلغ مالي يغلق القضية

أعرب مطرب المهرجانات عصام صاصا عن اقتناعه بقضاء الله، وطلب من الجميع الدعاء له بعد مروره بفترة عصيبة منذ الحادث حتى الآن، كما أعلنت زوجة ضحية حادث السير التنازل عن القضية والصلح مع عصام صاصا، في جلسة أمام الجهات القضائية، مقابل مبلغ مالي قدر بـ3 ملايين جنيه.

عصام صاصا

تعليق عصام صاصا بعد الصلح مع أسرة الضحية

علق عصام صاصا لأول مرة بعد التنازل، خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "الحمد لله على كل حاجة أنا راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، أنا كان أهم حاجة أرضي أهلية المتوفى وميكونوش زعلانين مني، عملت اللي عليا، وكل حاجة بتاعة ربنا، لأن ربنا وحده اللي عالم، أنا كنت عامل ازاي بسبب الحادث، وعارف إن ربنا مش هيسيبني ودايما جمبى، والحمد لله تاني، ربنا بيجيب كل حاجة كويسة، ادعولى أنا محتاج دعوة كل واحد اوعوا تنسوني".

عصام صاصا

زوجة ضحية عصام صاصا تتنازل عن القضية



تنازلت زوجة ضحية حادث التصادم أمام المحكمة عن اتهام عصام صاصا بالقتل الخطأ لزوجها الراحل، بمحض إرادتها عنها وعن أولادها.

وأكدت الزوجة أمام المحكمة بعد أداء القسم: "أنا حضرت النهاردة علشان اتنازل عن القضية لوجه الله بالنيابة عنى وعن أولادى الأربعة".

عصام صاصا



من المقرر أن تنعقد جلسة الصلح رسميًا في شهر أغسطس المقبل أمام الجهات القضائية، من خلال محامي عصام صاصا وأسرة المتوفى، ويجري خلالها دفع المبلغ المالي المتفق عليه.