أنشيلوتي في مرمى نيران انتقادات جماهير ريال مدريد

وجه عديد من مشجعي ريال مدريد انتقادات للمدير الفني كارلو أنشيلوتي، بسبب حرمان حارس المرمى أندري لونين من المنافسة على جائزة فردية، وذلك بسبب عدم إعطائه الفرصة الكافية.

تعرض الحارس الأساسي تيبو كورتوا، لإصابة في الرباط الصليبي قبل بدء الموسم، لذلك اضطر أنشيلوتي إلى الاعتماد على المداورة بين لونين وكيبا أريزابالاجا، الذي انضم إلى الفريق موسمًا واحدًا على سبيل الإعارة من تشيلسي.

ونتيجة المداورة بين الحراس، فقد لونين مع ريال مدريد فرصة في التنافس على جائزة "زامورا"، لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني خلال الموسم.

تنص القوانين على أن يشارك الحارس، بـ حد أدنى في 28 مباراة خلال الموسم، وهذا شيء لن يستطيع الأوكراني تحقيقه.

لونين

وحسم لونين مقعدة كحارس أساسي في نادي النادي الملكي، متفوقًا على كيبا القادم من تشيلسي على سبيل الإعارة.

شارك لونين في 18 مباراة مع ريال مدريد، هذا الموسم في الدوري الإسباني، وهناك 8 مباريات متبقية حتى نهاية الموسم، وبالتالي يمكنه المشاركة فيما يصل إلى 26 مباراة، وهذا أقل بمباراتين عن اللوائح.

الحراس الأفضل في الليجا

الحارس الذي يمكنه الفوز بجائزة "زامورا" حتى الآن، هو أوناي سيمون حارس مرمى أتلتيك بلباو الذي شارك في 29 مباراة حتى الآن، واستقبل في المتوسط 0.9 هدف في كل مباراة.

ويليه أليكس ريميرو حارس مرمى ريال سوسيداد بمعدل استقباله للأهداف في المباراة الواحدة هو 1 لكل مباراة.

ويمكن للألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، ويمتلك معدل 0.85، لكنه لا يمكن أن يتغيب عن أي مباراة أخرى مع فريقه الكتالوني، بسبب الاصابة التي ابعدته عن العديد من المباريات.

ويعتبر البلجيكي تيبو كورتوا، هو الوحيد الذي توج بجائزة "زامورا" لأفضل حارس مرمى في الليجا في موسم 2019-2020، منذ إيكر كاسياس حارس النادي الملكي الذي يعتبر آخر حارس لـ ريال مدريد توج بالجائزة في موسم 2007-2008.

كورتوا

جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد استقبل 20 هدفًا حتى الآن، وهو أقل فريق استقبالا للأهداف في الليجا هذا الموسم، حيث استقبل لونين 11 هدفا في 18 مباراة، بينما استقبل كيبا 9 أهداف في 12 مباراة.