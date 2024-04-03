جانتس: قوة الجيش وروح المحاربين جزء مهم من قدرتنا على كسب الحرب

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، إنه ينبغي على دولة الاحتلال ألا تقبل العنف من أي جهة ويجب ألا تقبل تجاهل تعليمات الشرطة وكسر الحواجز كما رأينا الليلة الماضية في القدس، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وزعم عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، أن قوة الجيش وروح المحاربين تشكل جزءا مهما من قدرتنا على كسب الحرب لكن وحدة الشعب هي مفتاح مستقبلنا.

الاحتلال دمر كل شيء في مجمع الشفاء

جدير بالذكر أن مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، كشف سابقًا عن المجازر المروعة التي تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي طوال فترة حصاره لمجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، مشيرًا إلى وجود مخاوف من تكرار المشهد في مجمع ناصر الطبي.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، تكشفت ملامح المجازر التي ارتكبها في حق المواطنين والمرضي الذين كانوا يتواجدون داخل المجمع بالإضافة إلى المباني السكنية، لافتًا إلى أن مجمع الشفاء خرج تماما عن الخدمة حيث أُحرقت مباني المجمع وأقسامه بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود أعداد كبير من الشهداء الذين وجدهم المواطنون وتمكن طاقم الدفاع المدني من انتشالهم من ساحات المستشفى.

وذكر، أن الدفاع المدني تحدث عن أكثر من 300 شهيد تم انتشالهم هذه اللحظة من داخل مجمع الشفاء الطبي، ولا زال المواطنين والطواقم الطبية تقوم بعملية مستمرة للبحث عن ضحايا وشهداء ومصابين بداخل المجمع، موضحًا أن المباني المحيطة بالمجمع تم تدميرها بشكل كبير؛ حيث كانت إسرائيل طيلة هذين الأسبوعين تقذف محيط المجمع بشكل عنيف وقوي، مما خلف دمار واسع طال منازل المواطنين وأدى ذلك لارتقاء العشرات من الفلسطينيين الذين يقطنون بمحيط المجمع ومازالوا تحت انقاض منازلهم الآن.

تحقيق جديد في جرائم إسرائيل ضد الإنسانية بغزة

وكان عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، محمد الهريني، قال سابقًا إننا بعد ما رأينا وشاهدنا بأم أعيننا الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني وبالبث المباشر لا أعلم ما بقي من القانون الدولي كي نتحدث به في هذه الظروف الراهنة؟!، مؤكدًا أن الأمر لا يحتاج إلى أدلة، وأصبحت الرواية والسردية الفلسطينية والواقع الفلسطيني في غزة واضحًا تمامًا.

وأضاف الهريني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استهداف القطاع الصحي يشكل جريمة حرب ولا اختلاف على ذلك فيه، إضافة إلى أنه من الممكن أيضًا اعتبار استهداف المستشفيات وإن كان لا يشكل جريمة إبادة ولكن يشكل سلوكًا في ارتكاب جريمة إبادة كون أن هناك حظرًا بموجب اتفاقية جنيف لاستهداف المستشفيات وهناك حماية لهذه المراكز المدنية.

وأوضح أن الرواية الإسرائيلية حاولت إقناع نفسها وحاولت التحلق بما فيه الكفاية لإقناع العالم بأن مستشفى الشفاء الطبي يعتبر مركز المقاومة الفلسطينية وهناك أنفاق وخنادق، ولكن تبين فيما بعد عدم صحة هذه الرواية وانسحب الجيش الإسرائيلي من هناك.