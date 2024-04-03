موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يستقبل فريق مانشستر سيتي ضيفه أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الاتحاد معقل السيتيزنز في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج ".

يدخل السيتي المباراة بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا وليس أمامه بديلا عن الفوز، حيث يأمل السماوي في مواصلة ملاحقة ليفربول وأرسنال والمنافسة بقوة على لقب الدوري حتى الأمتار الأخيرة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة حصدها من 19 فوز و7 تعادلات وتعرض للهزيمة في 3 لقاءات، بفارق نقطة عن أرسنال الوصيف وفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر لجدول البريميرليج.

في الجهة المقابلة يأمل فريق أستون فيلا في مواصلة عروضه القوية هذا الموسم وتحقيق الفوز على السيتي للحفاظ على تواجده في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري.

ويحتل أستون فيلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصد 59 نقطة، حصدها من 18 فوز و5 تعادلات، وتعرض الفريق لـ7 هزائم بالدوري حتى الآن.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا والقناة الناقلة:

ستنطلق المواجهة في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الاتحاد، 10:15 بتوقيت مكة المكرمة، 11:15 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.