الثلاثاء 02 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رودريجو يعلق على مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي

رودريجو
رودريجو

علق الدولي البرازيلي رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، على المواجهة المرتقبة امام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.


وتحدث رودريجو في تصريحات عقب مواجهة أتلتيك بيلباو، والذي نجح خلالها الريال في الفوز بها بنتيجة 2/0، حيث قال: "نرغب في أن يكون الملعب مغطى باللون الأبيض ضد مانشستر سيتي، يجب على الجميع ارتداء الأبيض".
بينما علق على اقتراب مبابي من ريال مدريد، فقال: "نفكر فقط في إنهاء الموسم بشكل جيد وتحقيق أكبر عدد ممكن من الألقاب والأمر الآخر سيكون مشكلة المدرب".
الجدير بالذكر أن ريال مدريد بعد تحقيقه الفوز على أتلتيك بيلباو رفع رصيده للنقطة 75 في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب الوصافة.
ومن المقرر خوض ريال مدريد مواجهة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أمام مانشستر سيتي على ملعبه "سنتياجو بيرنابيو" ووسط جماهيره.

مواد متعلقة

أرتيتا : دفاع الأرسنال نقطة حاسمة في صراع الفوز بلقب الدوري الأنجليزي

رودريجو يرفض الرحيل عن ريال مدريد
الجريدة الورقية