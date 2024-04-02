رودريجو يعلق على مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي

علق الدولي البرازيلي رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، على المواجهة المرتقبة امام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وتحدث رودريجو في تصريحات عقب مواجهة أتلتيك بيلباو، والذي نجح خلالها الريال في الفوز بها بنتيجة 2/0، حيث قال: "نرغب في أن يكون الملعب مغطى باللون الأبيض ضد مانشستر سيتي، يجب على الجميع ارتداء الأبيض".

بينما علق على اقتراب مبابي من ريال مدريد، فقال: "نفكر فقط في إنهاء الموسم بشكل جيد وتحقيق أكبر عدد ممكن من الألقاب والأمر الآخر سيكون مشكلة المدرب".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد بعد تحقيقه الفوز على أتلتيك بيلباو رفع رصيده للنقطة 75 في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب الوصافة.

ومن المقرر خوض ريال مدريد مواجهة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أمام مانشستر سيتي على ملعبه "سنتياجو بيرنابيو" ووسط جماهيره.