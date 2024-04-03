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الأربعاء 03 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. عودة الأجواء الشتوية في هذا الموعد.. والأرصاد تُحذر

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة  استمرار الطقس الحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافيء على السواحل الشمالية لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى السبت المقبل.

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الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة أعلى من الطبيعي بـ5 درجات (فيديو)

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الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة


عودة الأجواء الشتوية وانخفاض الحرارة وسقوط أمطار 
وأضافت الهيئة، اعتبارًا من الأحد المقبل هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية وتنشط الرياح مما يُزيد الاحساس بإنخفاض درجات الحرارة مع فرص سقوط للأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

تحذيرات من الشبورة المائية على بعض الطرق 
وحذرت من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بداية فصل الربيع فلكيًا 
ويبدأ فصل الربيع فلكيًا في الحادي والعشرين من مارس كل عام حيث يتميز هذا الفصل  باعتدال طقسه، ويمثل المرحلة الانتقالية بين فصلي الشتاء والصيف، وفيه تتفتح الأزهار وتكتسي الأرض بالعشب الأخضر، وتصبح لون أوراق الأشجار أكثر نضرة.

سمات فصل الربيع 
كما يتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان، حيث يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، إذ تتكون في هذا الفصل المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر وتؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدني الرؤية الأفقية.

انقلاب حراري 
كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد
وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

استمرار السحب المنخفضة 
 وقد شهدت البلاد الأسبوع الماضي استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الجيزة والقاهرة والوجه البحرى  وشرق البلاد  صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على بعض المناطق. 

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