كأس إيطاليا.. يوفنتوس يسقط لاتسيو بثنائية في نصف النهائي

حقق فريق يوفنتوس فوزاً مستحقاً على ضيفه لاتسيو بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعتهما لحساب ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

قدم يوفنتوس عرضاً مميزاً وكان الأكثر سيطرة واستواذاً على وسط الملعب منذ بداية اللقاء بينما إعتمد لاتسيو على الهجمات المرتدة.

حاول يوفنتوس خطف هدف في الشوط الأول الا أن التنظيم الدفاعي للاتسيو حال دون ذلك لتنتهي الـ 45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني كثف البيانكونيري ضغطه الهجومي ونجح في تسجيل أول الأهداف بعد 5 دقائق فقط عن طريق الخطير فيدريكو كييزا.

وفي الدقيقة 64 أحرز دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني لليوفي لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

تشكيل يوفنتوس أمام لاتسيو



حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: جاتي، بريمر، دانيلو؛ كامبياسو.

خط الوسط: ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.

خط الهجوم: كوستيتش؛ فلاهوفيتش، كييزا.