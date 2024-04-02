الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة لاتسيو

يوفنتوس
يوفنتوس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس عن التشكيل الرسمي لمواجهة لاتسيو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة يوفنتوس أمام لاتسيو في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يتوقعها جمهور الفريقين أن تكون حماسية ومثيرة.

تشكيل يوفنتوس أمام لاتسيو
حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: جاتي، بريمر، دانيلو؛ كامبياسو.

الوسط: ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.

الهجوم: كوستيتش؛ فلاهوفيتش، كييزا.

ويبحث الفريقين عن تحقيق الفوز، خاصة وأن يوفنتوس ولاتسيو يبحثان عن الصعود للمباراة النهائية من كأس إيطاليا لهذا الموسم.

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