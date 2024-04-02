Dave the Diver تنضم إلى كتالوج PS Plus في 16 أبريل

سينضم Dave the Diver إلى كتالوج PlayStation Plus في 16 أبريل. إذا كنت على الحياد بشأن مغامرة ارتياد المحيط/محاكاة المطعم، فهذه فرصة جيدة للتحقق من ذلك دون إنفاق أي أموال إضافية، بافتراض أن جهاز PS Plus الخاص بك العضوية لم تنته.

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون تحت الشعاب المرجانية، فإن لعبة Dave the Diver هي لعبة مسببة للإدمان بشكل شرير ولها العديد من القبعات. تنقسم طريقة اللعب إلى مكونين أساسيين. خلال النهار، تستكشف محيطًا دائم التغير، حيث يمكنك اصطياد الأسماك وأسماك القرش للقتال والألغاز التي يتعين عليك حلها. كلما تعمقت، أصبحت الأشياء أكثر غرابة.

بمجرد حلول الليل، ينتقل الحدث إلى مطعم السوشي. تقوم بتعيين الموظفين وتخطيط القائمة وخدمة الضيوف. هذه لعبة محاكاة إدارة مكونة من جزء واحد ولعبة أركيد، بوتيرة محمومة تذكرنا بلعبة Tapper الكلاسيكية التي تعمل بقطع النقود المعدنية.



لا ينبغي أن تتناغم آليات اللعب بشكل جيد، نظرًا لكونهما مختلفتين تمامًا، لكنهما تتطابقان بطريقة ما. إنها مثل زبدة الفول السوداني التي تستكشف المحيط وهلام صنع السوشي. يعد Dave the Diver أيضًا مضحكًا بشكل مدهش، مع مجموعة كبيرة من الشخصيات الغريبة فوق البحر وتحته. اسمحوا لي أن أطرح السؤال بهذه الطريقة. يمكنك استئجار جيسون فورهيس، وهو فيلوسيرابتور ونينجا، ليكونوا نوادلك وطهاة مساعدين. هناك سبب وراء إدراجها في قائمتنا لأفضل الألعاب لعام 2023.

يحصل لاعبو PS5 على بعض التحسينات الطفيفة لتناسب وحدة التحكم، بما في ذلك ردود الفعل اللمسية التي تستفيد من المشغلات التكيفية لوحدات تحكم DualSense. هناك أيضًا محتوى قابل للتنزيل يستند إلى Godzilla قادم في شهر مايو، والذي يعد "بالمزيد من التهديدات الهائلة الكامنة في الأعماق". اللعبة متاحة بالفعل لجهاز Nintendo Switch والكمبيوتر الشخصي، على الرغم من أنها لا تزال غائبة عن كتالوج Xbox.

بالإضافة إلى Dave the Diver، سيحصل أعضاء PS Plus قريبًا على متعة أخرى. أعلنت شركة Sony للتو أن عنوان المغامرة والحركة Tales of Kenzera: Zau سيكون يومًا واحدًا حصريًا لـ PlayStation Plus في 23 أبريل.