دفن جثة محام لقي مصرعه بحادث تصادم ببنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة محام لقي مصرعه إثر حادث تصادم على طريق بنها الاقليمي، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع أحمد عبدالرحمن، محام، مقيم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إثر حادث تصادم على طريق بنها الاقليمى.

و نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت الجهات المعنية التحقيق.

محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص وسرقته بالخصوص

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة،جلسة يوم 4 يونيو المقبل ، محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى "فرد خرطوش" وسرقته، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لسماع شهود الإثبات.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "وائل ع ح"، 37 سنة، عامل، ومقيم الخصوص - لأنه فى يوم 20 / 5 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجنى عليه "أبو الحمد سليم حسين جابر"، عمدًا فما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار نارى استقر بالصدر والبطن قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقرنت تلك الجناية بجناية اخرى أنه فى ذات الزمان والمكان - سرق المجنى عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرها عنه بان باغته بالطريق العام مشهرًا سلاح نارى فرد خرطوش" مهددًا إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن بتلك الوسيلة من الإستيلاء على منقولاته المبينة وصفًا على النحو المبين بالتحقيقات. أحرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات. أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح النارى أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.