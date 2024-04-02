يتناولون المواد المخدرة في نهار رمضان بأسوان

من المعروف ان خلال الشهر رمضان الفضيل اجتناب جميع المحرمات، ومنها تناول المخدرات بانواعها واشكالها، ولكن اختلف الوضع بمركز كوم امبوا شمال محافظة اسوان.

شهد مركز كوم امبوا شمال محافظة اسوان مجموعه من الشباب يقومون بتناول المخدرات، وتعتبر هذه الظاهرة منتشرة باكثر من موقع بمركز كوم امبوا، مثل اسفل الكوبري، وخفية الضما، واعلي كوبري ترعة كاسل، وسبعه قبلي، وسبيل العرب .

واثناء نهار رمضان لوحظ تداولة المخدرات بين الشباب بشكل واضح في بعض المناطق وتحديدا، منطقة الالبان بجوار موقف كوم امبوا، أسفل سور شريط السكه الحديد، بجوار المخرج الغير شرعي الذي يعبر منه المواطنون شريط السكه الحديد ، وتعتبر من اعلي المناطق في بيع وتعاطي المواد المخدره.



جلس شاب يحاوطه مجموعه اخري من الشباب، وبدأ باستخراج المواد المخدره وقام بتوزيعها على اقرانه واعطاء كل واحد منهم نصيبه.

ثم بدأ كل واحد منهم يتعاطي المخدر على حسب الطريقه الخاصه به، منهم من قام بوضعها بحقنة، ومنهم من قام بلفها ، وغيرها طرق اخرى كثيره.



رأي طبى



من ناحيته قال دكتور محمود بدر اخصائى الامراض النفسية ومكافحة وعلاج الإدمان، لـ"الوفد" أن تركيبة مخدر الشابو تعتبر من فئة الامفيتامينات شديدة الخطورة علي الجهاز العصبي والحالة النفسية والعقلية، مما يؤثر الشابو على جميع أجهزة جسم الإنسان مثل الجهاز العصبي والجهاز البولى والقلب والدوره الدمويه ، وكما يؤثر على الكبد و الكلى ، لأنه يعتبر من المخدرات المنشطه بالاخص فى الجهاز العصبى، وحدوث حاله من الهِياج والعنف غير المبرر ووجود الهلاوس والشك بالاخرين والتعدى عليهم ، وقد يسبب القتل واحيانا إنتحار الشخص ، ولكنه متاح التعافي منه من خلال علاج دوائي وعلاج معرفي سلوكي.

وأشار الى ان العلاج يتكون من عدة مراحل ،

اولا فترة الانسحاب وهي حوالى ١٠ ايام ، ويظهر عليه في هذه الفترة زيادة العصبيه وكثرة الحديث ، غير مدرك بالزمان والمكان والاشخاص وفي حالة من الهيجان والتهديد

والمرحلة التانيه عقب ال١٠ ايام يبدأ العلاج من خلال تغيير افكاره وقنعاته وتغير البيئه المحيطه به ويوصل للإعتماد على نفسه بكمال الشفاء ، ومن الممكن ان يعالج منزليا تحت اشراف طبيب المهم الارادة لديه متوفرة .

اولاً فترة الانسحاب وهي حوالى ١٠ ايام ، ويظهر عليه في هذه الفترة زيادة العصبيه وكثرة الحديث ، غير مدرك بالزمان والمكان والاشخاص وفي حالة من الهيجان والتهديد

والمرحلة التانيه عقب ال١٠ ايام يبداء العلاج من خلال تغيير افكاره وقنعاته وتغير البيئه المحيطه به ويوصل للإعتماد على نفسه بكمال الشفاء ، ومن الممكن ان يعالج منزليا تحت اشراف طبيب المهم الارادة لديه متوفرة .



احد المتعافين يوضح



من ناحيته، قال م. ع أحد المتعافين من مخدرات أنه بعد تعاطيه المواد المخدره لا يدرك افعاله، وقد سبق قبل ذلك تعرضه من قبل اسرته للحبس فى غرفة منعزله حتى لا يقوم بإذائهم، موضحاً انه عند عدم توافر الجرعة يفقد اعصابه، لا يدرك افعاله وقام بإذاء والدته مما اضطرهم لتقييده فى غرفة وحيدا وبعد إفاقته ندم على ما فعله بوالدته، وكان هذا احد اسبابه لطريق التعافى من الإدمان .



الخط الساخن لمعالجة ومكافحة الإدمان



وفى رواية أخرى ذكر ان احد اصدقائه من المتعاطين للمخدرات قد قتل احد افراد اسرته وتم إلقاء القبض عليه وهو تحت تأثير هذا المخدر.

واضاف: أوجه من خلالكم رسالة للشباب بعدم الدخول فى هذا الطريق المدمر لمستقبلهم وبعد انتشار معدل الجريمة فى الآونة الأخيرة، حدث حالة من الذعر لأهالى محافظة أسوان خصوصا بعض حالات خطف الفتيات والقتل والسرقة فى الشارع الاسوانى .



ومن اكثر الفئات تعاطي للمخدرات فئه الشباب وبالأخص" سائقى التوكتوك" وبعض العاطلين ، مما أدى إلى زيادة معدلات الجريمة فى الأونة الاخيرة.

وبعد انتشار شبابيك المخدرات "مكان لترويج المخدرات" ، وبالاخص الدليفري، أصبح ترويج المواد المخدرة اسرع وأسهل انتشارا عن سابق ، وهناك انواع مخدرة أصبح الشباب يتفننون في تناولها مثل مادة "الافيون " يقومون يتسخينها وإضافة الليمون ويستخدموها داخل سرنجات الحقن الوريدي، وهذا يشكل خطورة على حياة الشباب وزيادة نسبة الوفاه في الاونه الاخيره.

وفى لقاء مع أحد الشباب رافضا ذكر إسمه قال للوفد أن أحد أسباب إنتشار المواد المخدره هوه من سائقي التوكتوك، وايضا الانواع مابين التقليد والاصل هناك انواع مخدرة سعرها بمتناول الايدى واسعار اخرى تعتبر اسعارها باهظه وتختلف الأسعار حسب الشباك الذى يروج المادة المخدرة.

"مناشدة "



يناشد اهالى محافظة اسوان وزير الداخلية بالتكثيف الأمنى للقضاء على هذه الظاهرة حتى يعود الامن والأمان للشارع الأسوانى

دكتور /محمود بدر محمد" أخصائي نفسيه وعربية والادمان"

المواد التي تم التعاطي بها

مجموعه شباب يتعاطون المواد المخدرة