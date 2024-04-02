اقرأ غدا بالوفد.. مشهد تاريخي بالعاصمة الإدارية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مشهد تاريخي بالعاصمة الإدارية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"السيسي" يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

الرئيس يجدد العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية

بعد حضوره حفل التنصيب.. عبدالسند يمامة يهنيء "السيسي" بالولاية الجديدة

السيسي: أقسم أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية خياري الأول

التكتل الوطني ووحدة الشعب ضمانة العبور بالوطن

قطعنا شوطا كبيرا وواجهنا تحديات وصعابا بصلابة وقوة وتماسك

نتبنى إصلاحا مؤسسيا ودعما لشبكات الأمان الاجتماعي واستمرارا للتنمية العمرانية

د. وجدي زين الدين يكتب: رسائل السيسي السبع لخطة الدولة في المرحلة المقبلة

الأهلي والزمالك يرحبان باللعب في السعودي.. وطاقم تحكيم مصري