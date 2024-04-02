الإدارية العليا تؤيد عزل أستاذ جامعي ناقش رسالة ماجستير بالمخالفة للقواعد

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة استاذ جامعي بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المُكافأة لِما نُسِبَ إليه من مُخالفات، تمثلت في خروجه على مُقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة والخروج على القِيّم والتقاليد الجامعية بأن الإهمال في أداء عمله وذلك بالسماح باستمرار مُناقشة الطالب - في البحث المُقدم منه للحصول على درجة الماجستير بالرغم من عدم استكمال التشكيل القانوني للجنة الحُكم وعِلمه اليقيني بذلك مُنذ بدء المُناقشة وحتى إصدار التوصية.

مجازاة استاذ جامعي

كما نُسب اليه الخروج على مُقتضى الواجب الوظيفي والتوقيع على نماذج المِنَح للطالب المذكور قرين توقيع عميد المعهد رغم عِلمه بعدم مشروعية المُناقشة وقبل العرض على المجالس المُختصة.

ونُسب اليه، إساءة استعمال السُلطة بإصدار تعليماته إلى الموظف المُختص بالتوقيع على إفادة رسمية تتضمن إتمام مُناقشة الطالب للبحث المُقدّم منه للحصول على درجة الماجستير وقيامه شخصيًا بالتوقيع عليها في ذات يوم المُناقشة 19/1/2019 رغم عِلمه بعدم مشروعيتها.

وقالت المحكمة، أن حكم الدرجة الأولي قد استخلص ثبوت المُخالفة المنسوبة إلى الطاعن من أصول ثابتة في الأوراق والتحقيقات مما يُشكل في حق الطاعن ذنبًا إداريًا يستوجب مُعاقبته تأديبيًا بالجزاء الذي قضى به القرار المطعون فيه، هذا فضلًا عن مُناسبة الجزاء الموقع عليه بالنِسبة للمُخالفة المنسوبة إليه دون ثمة غلو، مما يجوز تأييده.

حمل الطعن رقم 86873 لسنة 67 ق.عُليا.

وفى سياق منفصل أمر قاضي المعارضات بالقليوبية بحبس المتهمان بسرقة الشقق والسيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ،15يومًا علي ذمة التحقيقات ، في شبرا الخيمة ومدينة العبور.

قرار جديد بشأن عصابة سرقة الشقق والسيارات بالقليوبية

وفي وقت مسبق ، أدلى المتهمان بسرقة الشقق في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، باعترافات أمام المباحث الجنائية، أنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات والشقق بأسلوب المفتاح المصطنع في شبرا الخيمة ومدينة العبور.

وأضاف المتهمان، أنهما كانا يتتبعان الشقق المغلقة وغير المأهولة بالسكان، ويتم سرقتها وتقسيم المسروقات فيما بينهما.

قرار جديد بشأن عصابة سرقة الشقق والسيارات بالقليوبية

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية بورود إخطارين بواقعتي سرقة، تبين في الأول تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من القبض على عاطل بتهمة سرقة إحدى السيارات المملوكة لأحد المواطنين من أسفل مسكنه بأسلوب المفتاح المصطنع، وأرشد عن السيارة وتم ضبطها وتحرر المحضر اللازم.

كما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، بضبط عاطل يستقل مركبة تروسيكل يقوم بسرقة الشقق المغلقة بدائرة القسم، وتم ضبط التروسيكل، وتبين أنه يقوم باستئجارة لنقل المسروقات عليه وبيعها لعميل له سيء النية، وتم ضبطه هو الآخر وأرشد عن المسروقات.