بونو و ميندي يتنافسان على لقب الأفضل في الدوري السعودي

يدخل الثنائي إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي السعودي و ياسين بونو حارس الهلال في منافسة قوية لحسم لقب الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري.

ويأتي ميندي وبونو على رأس قائمة الحراس الأكثر محافظة على نظافة شباكه في دوري روشن للمحترفين هذا الموسم 2023 – 2024.

قائمة الحراس الأكثر محافظة على نظافة الشباك

ياسين بونو — 13 "كلين شيت"

إدوارد ميندي — 13 "كلين شيت"

باولو فيكتور — 8 "كلين شيت"

وساهم ياسين بونو بدور كبير في اعتلاء الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 25 جولة، حيث يتربع على القمة برصيد 71 نقطة، بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف.

بينما ساهم بونو في احتلال الأهلي للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 51، حصدها الفريق من 15 انتصار و 6 تعادلات، بينما تعرض الراقي للهزيمة في 5 مواجهات حتى الآن.