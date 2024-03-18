ياسين بونو يكشف أفضل مباراة له مع الهلال السعودي

كشف الحارس المغربي ياسين بونو، عن أفضل مباراة خاضها بقميص فريق الهلال السعودي، منذ وصوله في الصيف الماضي.

ويعد ياسين بونو أحد أبرز العناصر في كتيبة الهلال هذا الموسم وساهم في نظافة شباك الهلال في 17 مباراة بمختلف المسابقات.

وقال ياسين بونو في تصريحات صحفية، " مباراة الكلاسيكو ضد النصر في بطولة الدوري، هى الأفضل لي بقميص الهلال”.

وأضاف بونو:” الأمور تسير بشكل جيد خلال الفترة الحالية وحصولي على جائزة أفضل حارس في أفريقيا شرف لي”.

وخاض ياسين بونو، 29 مباراة مع نادي الهلال السعودي خلال الموسم الجاري واستقبلت شباكه 13 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة.

وكان الهلال قد فاز على ضمك بهدفين لهدف، أمس السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

ويخوض الهلال المباراة المقبللة امام الشباب نهاية الشهر الجاري في الدوري السعودي.

