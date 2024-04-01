أرقام ميندي والمعيوف قبل موقعة ديربي جدة

يحمل إدوارد ميندي وعبدالله المعيوف لواء حماية عرين الأهلي والاتحاد في القمة المنتظرة بديربي جدة والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الساعة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتبارى الأهلي والاتحاد على المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة ويليه الاتحاد في المركز الرابع بفارق نقطتين.

وستقام المباراة في تمام العاشرة من مساء الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، وسط حضور جماهيري كبير مرتقب.

أرقام ميندي مع الأهلي هذا الموسم

عدد المباريات: 24

الدقائق: 2160

كلين شيت: 12

التصديات: 45

الأهداف المستقبلة:25

إبعاد الكرة: 5

أرقام المعيوف مع الاتحاد هذا الموسم

عدد المباريات: 9

الدقائق: 810

كلين شيت: 1

التصديات: 21

الأهداف المستقبلة: 17

إبعاد الكرة: 2