إنقاذ العشرات من قاطني عقار حي الجمرك بالإسكندرية

تمكن حى الجمرك بوسط الإسكندرية، من إزالة أجزاء من عقارين متهالكين، صادر بشأنهما قرارات هدم وترميم، وذلك لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين والمارة، خوفا من انهيار العقار مما يتسبب فى حصد أرواح العشرات من المواطنين.

كان قد تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغات من الأهالي تفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 8 شارع نظير والعقار رقم 19 بشارع باشا العرب، انتقل مسئولي إدارة المشروعات والإزالة والمتابعة الميدانية بالحي إلى العقارات المشار إليها، وتبين من الفحص أن العقار الأول صادر له قرار هدم من الإدارة الهندسية.

وكشفت المعاينة، أن العقار الثاني قديم ومتهالك ومكون عدد طابقين، وخالٍ من السكان، وصادر له قرار ترميم، وغير مأهول بالسكان.وتبين من المعاينة أن العقارين بناء قديم بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية.

ومن جانبها أوضحت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، أنه جرى إزالة الأجزاء الخطرة الآيلة للسقوط من العقارين ورفع مخلفات الهدم، وإعادة فتح الشارع أمام حركة السيارات والمارة مشيرة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على سلامة المواطنين.