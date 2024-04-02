جمعية لوتس ميلانو بإيطاليا تنظم حفل إفطار جماعي ودورة كروية رمضانية
نظمت جمعية لوتس ميلانو بإيطاليا بالتعاون مع مجموعة تحالف من أجل مصر، ومطعم ديلفنتو، لقطات من يوم رمضاني رياضي متكامل ، شمل الاحتفال دورة كروية رمضانيه في ميلانو ، تلاه إفطار رمضاني ضم اكثر من 300 فرد ، من الجالية المصرية في ايطاليا ، وبحضور مميز لـ القنصل احمد البقلي .
و بدأ اليوم الرياضي منذ الصباح الباكر بالنشيد الجمهوري ثم لعب المباريات بين الفرق، في جو ملئ بالبهجة والنشاط ،حتي تمت التصفية ، والوصول للفريق الأول والثاني، وبعد ذلك تم تناول الإفطار المقدم من جمعية لوتس ، ومجموعة تحالف من أجل مصر ، ومطعم ديلفنتو ، في حضور العديد من الأسر كبارا وصغار في احتفال جميل، انتهي بتوزيع الجوائز علي الفريق الأول والثاني.
كما تم توزيع الهدايا التى كانت عبارة عن ٣ تذاكر طيران مقدمة من شركة طيران العربية ، وموبايل من شركة الوسيط ، وكوبونات مادية من عيادة دكتور احمد جمال للأسنان في السيستو.
كما حرص على المشاركة في حفل الإفطار ، واليوم الرياضى العديد من الأصدقاء المسيحيين ،فى جو من البهجة والمحبة ، ورؤساء الجمعيات ، والجروبات ، مع التأكيد على استمرار هذا الاحتفال في كل عام، أدام الله المودة والمحبة بين كل المصريين ، ويعيش أبناء الجالية المصرية في ميلانو أجواء احتفالية خلال شهر رمضان.
جدير بالذكر أن جمعية لوتس ميلانو ترأسها سناء مغازي ، ويتم كل عام تنظيم الاحتفال بالاجواء الرمضانيه،للجاليات المصرية ، بالاشتراك مع جمعيات أخرى، بإقامة دورة كرة رمضانية لعشر فرق من الشباب المصري المغترب ، وختمها بإفطار جماعي للأسر وأولادهم ،وفي حضور ممثلين عن القنصلية المصرية في ميلانو ، ويتم أيضا دعوة مسؤولين من الحكومة أو الحزب ،كما يتم إعداد تجهيزات ومساعدات مادية ،وأطعمة لأسر المحتاجين ، وتتطوع مجموعات من الشباب والفتيات المسلمين ، بتجميع أغذية وتوزيعها بأنفسهم علي عدد من المحتاجين.