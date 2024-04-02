جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 أبريل والقنوات الناقلة

ترصد بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل والقنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مباريات على مستوى الدوري السعودي والدوري الإنجليزي وكأس إيطاليا.

الدوري السعودي للمحترفين ..

الفيحاء ضد الوحدة .. الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة SSC EXTRA 2 HD بصوت المعلق عبدالله المحسين.

أبها ضد النصر .. الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة SSC5 HD بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف.

الهلال ضد الأخدود .. الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

الطائي ضد التعاون .. الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق الرياضي سليمان الشريف.

يوفنتوس ضد لاتسيو ..

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية إلى ملعب أليانز ستاديوم لمتابعة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

المباراة ستنطلق الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة AD SPORTS Premium 1 بصوت المعلق عامر عبدالله.