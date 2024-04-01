جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1 إبريل 2024 والقنوات الناقلة

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 1 إبريل 2024 والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد مع لقاءات هامة، في العديد من المسابقات، حول العالم، أبرزها مباريات الدوري السعودي والإيطالي ودوريات أوروبا المختلفة وتستعرضها معًا.



جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى

فياريال x أتلتيكو مدريد 9 مساء.. bein sports HD1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا x ساليرنيتانا 12.30 مساء .. AD Sport Premium 1 HD.

كالياري x هيلاس فيرونا 3 مساء .. AD Sport Premium 1 HD.

ساسولو x أودينيزي.3 مساء.. AD Sport Premium 2 HD

ليتشي x روما 6 مساء … AD Sport Premium 1 HD.

انتر ميلان x إمبولي 8.45 مساء.. AD Sport Premium 1 HD.





مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

الأهلي x الاتحاد 9 مساء SSC1 HD.

الرائد x الخليج 9 مساء .. SSC2 HD

الحزم x ضمك 9 مساء.. SSC extra 1HD.

مواعيد مباريات كأس المغرب

الوداد x شباب السوالم - 12:00 ص.. Arryadia