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السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الايطالي قبل انطلاق الجولة الـ 30 اليوم

الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي

يتصدر إنتر ميلان قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة الـ30 من البطولة ، المقرر انطلاق ها اليوم السبت.

 

وتعود منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو " اليوم السبت الموافق 30 مارس 2024 بمواجهات الجولة الـ30 بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات خلال شهر مارس الجاري.

 

مواعيد الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإيطالي..
نابولي ضد أتالانتا       1:30 ظهرا – السبت 30 مارس 
تورينو ضد مونزا       4:00 عصرا – السبت 30 مارس 
جنوي ضد فروسينوني  4:00 عصرا – السبت 30 مارس 
لاتسيو ضد يوفنتوس   7:00 مساءا – السبت 30 مارس 
فيورنتينا ضد ميلان   7:00 مساءا – السبت 30 مارس 
بولونيا ضد ساليرنيتانا  12:30 ظهرا – الاثنين 1 أبريل
كالياري ضد هيلاس فيرونا  3:00 عصرا – الاثنين 1 أبريل
ساسولو ضد أودينيزي  3:00 عصرا – الاثنين 1 أبريل
ليتشي ضد روما  6:00 مساءا – الاثنين 1 أبريل
إنتر ميلان ضد إمبولي  8:45 مساءا – الاثنين 1 أبريل
 

ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة الـ30
1- انتر ميلان 76 نقطة

2- ميلان 62 نقطة

3- يوفنتوس 59 نقطة

4- بولونيا 54 نقطة

5- روما 51 نقطة

6- أتلانتا 47 نقطة

7- نابولي 45 نقطة

8- فيورنتينا 43 نقطة

9- لاتسيو 43 نقطة

10- مونزا 42 نقطة

11- تورينو 41 نقطة

12- جنوى 34 نقطة

13- ليتشي 28 نقطة

14- أودينيزي 27 نقطة

15- هيلاس فيرونا  26 نقطة

16- كالياري 26 نقطة

17- إمبولي 25 نقطة

18- فروسينوني 24 نقطة

19- ساسولو 23 نقطة

20- ساليرنيتانا 14 نقطة

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