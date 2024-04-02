القبض على سائق أقام كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من إلقاء القبض على سائق يبلغ من العمر 44 عامًا يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج لقيامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي دون ترخيص لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال والنصب على المواطنين بعمل شهادات جامعية معتمدة من بعض الجامعات الحكومية وعمل دورات تدريبية تعليمية وهمية تمكن من خلالها على الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن ورد معلومات لفرع الإدارة مفادها قيام "هاني . ا . ي . ع" 44 سنة سائق ومقيم دائرة مركز جرجا بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص تحت مسمى "أكاديمية خاصة للدراسات والتكنولوجيا المتطورة" الكائن دائرة المركز وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فـي الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية معتمدة من بعض الجامعات الحكومية ومنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فـي مجالات مختلفة تمكنهم من التلتحاق بالعمل فـي المؤسسات والهيئات الكبري بالداخل والخارج وقيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول علي تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين "5000 إلى 8000 جنيه" للشهادة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم استهداف مقر الأكاديمية وضبط المتهم وعثر على الآتي [جهاز كمبيوتر وجهاز لاب توب – وكارنيه منسوب لأكاديمية خاصة بأسماء بعض الدارسين الملتحقين بالأكاديمية – كتب مدون عليها أنها من إعداد أكاديمية خاصة فـي تخصصات متنوعة - دفاتر إيصالات استلام نقدية خاصة بالأكاديمية – عدد شهادات باسم المتهم وآخرين منسوبة للعديد من الجهات والأكاديميات المختلفة – أكلاشيه خاص بالأكاديمية – استمارة تسجيل متدرب خاصة بالطلبة – استمارة تسجيل متدرب خالية البيانات – شهادات نجاح ومستخرجات من نجاح بعض الطلاب بالدبلومات الفنية والثانوية العامة – عدد من الصور الضوئية لأرقام قومية خاصة براغبي الإلتحاق بالأكاديمية – كارنيه باسم المتهم منسوب لأكاديمية خاصة يفيد بأنه مقيد بالفرقة الثانية - كارنيه باسم المتهم منسوب لأكاديمية القادة يفيد بأنه مقيد بالفرقة الثالثة – لافتة تحمل اسم وشعار أكاديمية خاصة وأرقام الهواتف الخاصة بها] وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.