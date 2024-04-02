موعد والقناة الناقلة لمباراة النصر وأبها اليوم في الدوري السعودي

يستعد النصر لمواجهة نظيره أبها مساء اليوم الثلاثاء على أرضية استاد الأول بارك، في الجولة 26 من مباريات الدوري السعودي.

ويدخل النصر مباراة الليلة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة من 25 مباراة، فاز في 19 وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 مرات.

وفي المقابل يصارع أبها الهبوط بالتواجد في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، وفي جعبته 22 نقطة من 25 مباراة، حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 15 مرة.

موعد مباراة النصر وأبها

تنطلق مباراة النصر وأبها مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر قناة SSC 5HD، وأسندت شبكة قنوات SSC مهمة نقل فعاليات وأحداث المباراة للمعلقين رؤوف خليف وعيسى الحربين.