اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في الحلقة 7 من مسلسل "مليحة"

تناولت الحلقة 7 من مسلسل مليحة فقرة وثائقية عن معاهدة السلام التاريخية بين مصر وإسرائيل بعد انتصار أكتوبر العظيم.

وقعت اتفاقية السلام في العاصمة الأمريكية واشنطن في مارس 1979 ووقع عليها الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن، وهد عليها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

وجاءت أصداء تلك الاتفاقية عربيًا بردود فعل سلبية، وبمقتضاها خرجت مصر من نطاق الصراع العربي الإسرائيلي.

وقعت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بعد 16 شهرا من زيارة الرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل في عام 1977 بعد مفاوضات مكثفة، وكانت السمات الرئيسية للمعاهدة الاعتراف المتبادل، ووقف حالة الحرب التي كانت قائمة منذ الحرب العربية الإسرائيلي 1948.

كما تناولت الفقرة الوثائقية التاريخية في الحلقة السابعة من مسلسل مليحة، بصوت الفنان سامي مغاوري عن هجوم إسرائيلي على لبنان وهو واحد من أخطر الاجتياحات على عاصمة عربية منذ الحرب العالمية الثانية.

اجتاحت إسرائيل لبنان بحجة القضاء على المقاومة الفلسطينية هناك، وحدث أقسى المذابح العربية مجزرة صبلا وشيلا وكانت جميعها من المدنيين، ولم تمس فرد من أفراد منظمة التحرير الفلسطينية كما كانت تزعم في بداية دخولها إلى لبنان.

بعد هدوء الأوضاع في لبنان و خروج منظمة التحرير من لبنان، تخيل الإسرائيليون انتصارهم على المقاومة لكنهم صدموا في وقوفه الفلسطينيون أمامهم بالحجارة في انتفاضة سميت بـ “انتفاضة الحجارة” صور لإسرائيل انهيار المقاومة لكنها لم تمت، وأبهر الفلسطينيون العالم بوقوفهم أمام جيش نظامي بالحجارة.

وانطلقت الانتفاضة الأولى من مدينة "جباليا" الفلسطينية في 1987، بعد حادث دعس أربعة عمال في بيت حانون، وعمها الغضب والمظاهرات مطالبة بخروج الصهاينة من فلسطين والتي تحلوت إلى مواجهان عنيفة بين السلاح والحجارة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية.

يدخل مسلسل مليحة في ماراثون النصف الثاني من دراما رمضان 2024، وهو أول عمل يتناول قضية النزوح الفلسطيني بالتزامن مع أحداث طوفان الأقصى.

فقرات وثائقية لتاريخ فلسطين قبل حلقات “مليحة”

تتضمن بداية كل حلقة من مليحة تاريخيات وثائقية هامة من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وكيف احتل اليهود أرض فلسطين، ولحظات فارقة في دفاع الفلسطينين عن أراضيهم على مدار أكثر من نصف قرن.

موعد عرض حلقات مسلسل مليحة

تُعرض الحلقة السابعة من مسلسل مليحة على قناة drama ON الساعة 11:30 مساء، وتعاد الساعة 8:15 صباحا.

وقناة CBC في الساعة السادسة والخمس دقائق قبل أذان المغرب، وعلى قناة الحياة 11:15 مساءً، وتعاد الساعة 8:15 صباحًا، والساعة 5:15 صباحا.

أحداث مسلسل مليحة:

تأتي أحداث المسلسل حول “مليحة” الفتاة الفلسطينية التي تقوم بدورها الفنانة سيرين خاس، بعد تركها لوطنها بعد انتفاضة 2000 بعد تدمير منزلهم واستشهاد عدد كبير من أقاربهم وانقطاع سبل الحياة عنهم هناك، وبعد رعب الحرب وقسوتها يسافرون إلى الأراضي الليبية من أجل البحث عن سبل الحياة الطبيعية، وبعد سنوات تولد لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن، ويتخذون طريق العودة إلى فلسطين مرورًا بمصر، وفي تلك الأثناء تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود الليبية المصرية ويواجهون بعض المصاعب في العودة إلى وطنهم نتابعها خلال حلقات المسلسل، وتتشتت الأسرة بين المكوث في مصر واستمرار قصة الحب بين أدهم ومليحة أم ستترك قلبها في مصر وتعود لوطنها .

أبطال مسلسل مليحة:

مسلسل مليحة من بطولة “مرقت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، حنان سليمان، مروان عايش"، ومن تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة.. دراما مهمة في رمضان 2024

يعتبر مسلسل مليحة من الشاشات الدرامية المهمة في رمضان 2024، لتناوله القضية الفلسطينية بالجوانب الاجتماعية والسياسية في ظل الحرب الدامية مع الكيان الصهيوني التي اشتعلت في أكتوبر 2023 حتى الآن والتي نتج عنها استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد، ولا يزال الدمار والقصف مستمرا حتى الآن دون رحمة أو هدنة.