محمود أبو الدهب: أرفض إقامة قمة الأهلي والزمالك بالسعودية.. وتصريحات "علام" غير موفقة

كشف محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق عن رأيه في إقامة مباراتي القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز ، بالمملكة العربية السعودية كما حدث في نهائي كأس مصر الذي أقيم في مارس المنقضي وحسمه المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

إقرأ أيضًا..

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :

أرفض إقامة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية ، فهو أمر لم نره من قبل، فكيف تقام مباراة في بطولة الدوري المحلي "المسابقة الرسمية الأولى" على أرض بلد آخر ؟

أراه قرار غير موفق بالمرة ، كما حدث بنهائي كأس مصر ، فكنت غير مؤيد لإقامة المباراة هناك لأن بطولة الكأس هي الأقدم والأعرق في الكرة المصرية ولم يحدث أن أقيمت خارج البلاد منذ انطلاقها عام 1921.

وتطرق أبو الدهب للحديث عن أزمة المنشطات الخاصة برمضان صبحي نجم فريق بيراميدز ، قائلاً:

تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن إيجابية عينة المنشطات الخاصة برمضان صبحي نجم بيراميدز ، غير موفقة، وكان يجب التواصل مع اللاعب وإدارة ناديه قبل إعلان الأمر أمام الجميع عبر وسائل الإعلام.