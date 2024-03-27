أبو الدهب: حسام حسن لا يتحمل مسؤولية خسارة المنتخب

أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أن الخسارة التي تعرض لها منتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام منتخب كرواتيا هزيمة ثقيلة خاصة أن المباراة على أرضنا ووسط جمهورنا.



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لا يتحمل مسؤولية خسارة المنتخب أمام منتخب كرواتيا واللاع المحترفين لم يقدموا الآداء المنتظر للمنتخب في بطولة كأس العاصمة ".



وتابع أبو الدهب :" هناك بعض اللاعبين داخل منتخب مصر كانوا غير موفقين مع الفراعنة في البطولة ويجب أن يعيد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني النظر في مشاركتهم في الفترة المقبلة ".