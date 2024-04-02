أعضاء الاتحاد العام للمصريين وأبناء الجالية في كمبالا بحفل إفطار السفير المصري في أوغندا

التقى أعضاء الجالية المصرية بأوغندا وبحضور أعضاء "الإتحاد العام للمصريين في الخارج" وأعضاء البعثة الدبلوماسية فى السفارة هناك في حفل إفطار جماعي على مائدة السفير منذر سليم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا، إحتفالاً بشهر رمضان المبارك.

جاء ذلك تأكيداً للتواصل بين أبناء الجاليه بمختلف تخصصاتهم مع البعثة الدبلوماسية والقنصلية هناك .

كما حضر الإفطار القنصل شادى عبداللطيف و كلا من الدكتور إبراهيم مشالي و الدكتور هشام العفيفي و المهندس عمرو البنا و الاستاذ عبدالمنعم و الاستاذ محمد علي من الاتحاد العام للمصريين وممثل البعثة الأزهرية وممثل وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية في كمبالا.

على هامش الإفطار الرمضانيةايضاً تناول الحاضرون في اللقاء كيفية تنشيط التعاون التجاري بين مصر واوغندا وفرص تصدير المنتجات المصرية والفرص الواعده للتجارة البينيه في البلدين .

وقد رحب السفير منذر سليم بضيوفه في بيت مصر وتمنى لهم التوفيق والعمل على رفع اسم مصر عاليا وتشجيع الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال للعمل في مصر وتوفير البيئة المناسبة لزيادة فرص التصدير من مصر إلى افريقيا بشكل عام واوغندا خاصة .

الاتحاد العام للمصريين في امريكا

وفي وقت سابق، حضر رأفت صليب رئيس الاتحاد العام للمصريين في امريكا حفل الإفطار الذي اقيم في دار السكن هناك بمناسبة شهر رمضان المبارك مع الساده سفراء الدول العربية والاجنبية والاسلامية في لوس أنجلوس.

شملت دعوة القنصل العام المصري في لوس انجلوس سعادة سفير دولة قطر وسفير المملكة العربية السعودية وسفير دولة تركيا وسفير الجمهورية الباكستانية وسفير جمهورية السنغال وسفير جمهورية العراق وسفير دولة الكويت وسفير جمهورية اندونيسيا.

كما حضر الإفطار نخبة من قناصل عموم الدول العربية والإسلامية فى لوس انجلوس ومديرة واعضاء مكتب شئون البعثات الأجنبية بلوس انجلوس بوزارة الخارجية الأمريكية ود. اسعد النجار من مكتب عمدة لوس انجلوس ، كما حضر المستشار محمد بدر نائب القنصل العام والسكرتير اول السفارة القنصل منار الشيخ.

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