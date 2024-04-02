شبانة يعدد مزايا إقامة قمة الأهلي والزمالك في السعودية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نجاح إقامة نهائي كأس مصر في الرياض خلال الفترة الماضية، جعل الجانب السعودي يطرح فكرة إقامة مباراتي الدوري بين الأهلي والزمالك في السعودية مجددًا.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هناك مميزات كبيرة لإقامة المباراتين في السعودية، منها سفر 45 فردًا لكل نادٍ، وسيحصل كل نادي على نسبة من بيع التذاكر، مع الاحتفاظ بكل حقوقه الإعلانية، والحصول على 500 ألف دولار لكل فريق، وهو مبلغ جيد للأندية التي تبحث دائمًا عن إيرادات لمواجهة الانفاق الكبير، وهو ما جعل الأهلي يبادر بالموافقة".

وأضاف: "الأهلي أعلن موافقة رسمية على رغبة رابطة الأندية بإقامة المباراتين في السعودية، ونفس الشئ سيكون لنادي الزمالك، لأن الجميع يسعى لتنمية إيراداته، وتحقيق النجاح المبهر بعد الوصول لمكانة جيدة، خصوصًا أن المباراة تحظى دائما باهتمام اعلامي كبير، وهناك جماهير عربية تهتم بمتابعة القمة".

وأكمل: "الأهلي حصد مليون دولار من نهائي كأس مصر، والزمالك 450 ألف دولار، والجميع يسعى للحصول على أكبر دخل مالي، وندعم تنفيذ تلك الفكرة، والجانب السعودي مهتم جدًا بمباراة القمة.. والسعودية بلد شقيق وله مكانة في قلوبنا، ولدينا علاقات وطيدة معهم".

وأشار، إلى أن السعودية تستعد لتنظيم كأس العالم 2024، ولديها مخططات جيدة في الترويج لاستضافة هذا الحدث، واستضافة المباريات المصرية تعبر عن تقدير السعوديين لنا، وأيضا المكانة الجيدة التي وصلت لها الكرة المصرية أصبحت محل اهتمام كبير، وهناك اهتمام وتعاون من جانب المستشار تركي أل الشيخ.

وأكد: "كنا دائمًا داعمين لدولة قطر في استضافة المونديال الأخير وكأننا نحن من نقوم بالتنظيم، ونفس الأمر سيكون مع المغرب، وسيكون مع السعودية".

وأتم: "مكاسب تلك المباراة للفريقين لن تقل عن مليون ونصف المليون دولار".