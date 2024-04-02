ناقد فني: مسلسل الحشاشين عمل درامي جيد الصنع بشكل مذهل (فيديو)

قال الناقد الفني عصام زكريا، إن مسلسل الحشاشين، عمل درامي جيد الصنع بشكل مذهل، بسبب كتابة الشخصيات التي كُتبت بحرفية شديدة.



وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الصياغة الدرامية للتاريخ تتيح للمؤلف تدخلات لتحقيق هدف معين، حيث أن الرجوع للتاريخ من أجل صناعة عمل درامي هدفه إرسال رسائل للحاضر، فالروائي يستهدف الحاضر في صناعة الأعمال التاريخية.

كتابة الشخصيات في مسلسل الحشاشين اعتمدت على نظرية السقوط والصعود

وأشار إلى أن كتابة الشخصيات في مسلسل الحشاشين، اعتمدت على نظرية السقوط والصعود، وهذا دائمًا ما نشاهده في الأعمال المميزة والعالمية، وبالتالي فالحشاشين من أفضل الأعمال التي تم فيها صياغة الشخصيات الدرامية بشكل جيد.

وتابع: “مسلسل الحشاشين يحتوي على رائحة التاريخ، سواء في الملابس والصورة، الأسواق"، حيث أن هناك دقة مميزة في الدراما العربية، ومسلسل الحشاشين أفضل من رصد هذه الحقبة التاريخية.

وأردف، أن مسلسل الحشاشين مبني بشكل صحيح، الأمر الذي يجعل المشاهد لا يمل منه، فالمسلسل به إيقاع غريب يجعلك تنتظر بلهفة الحلقة القادمة، على الرغم من وفرة الأعمال الدرامية الأخري في الموسم الرمضاني.

شهدت الحلقة 22 من مسلسل “الحشاشين” نجاح حسن الصباح (كريم عبدالعزيز)، في النجاة من محاولة القتل الثالثة، من زوجته دنيا زاد (ميرنا نور الدين)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 22، بعد ما تربصت به داخل غرفته وحاولت طعنه بالخنجر، لكن استطاع إمساك يدها ليخبرها أن موعد موته لم يحن بعد، لكنه ما زال قادرا على مسامحتها.

وقالت دنيا زاد لزوجها حسن الصباح، إنها لن تتوقف عن محاولة قتله: «المرة الجاية هتبقى في قلبك.. حتى لو معرفتش هموتك هفضحك قدام العالم وهقول إنك قتلت ابني الحسين، وكل اللي باقي من عمري وهبته لأذيتك يا حسن».

ويخبر حسن الصباح زوجته أن حبها لها هو الذي يقف أمامه في الحصول على حقه منها، بعد محاولتها المستمرة لقتله، قائلًا: “الظالم هو الحب اللي مش مخليني عارف أخد حقي منك بالعدل”.

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.