مسلسل الحشاشين الحلقة 22| حسن الصباح ينجو من محاولة زوجته الثالثة لقتله

شهدت الحلقة 22 من مسلسل “الحشاشين” نجاح حسن الصباح (كريم عبدالعزيز)، في النجاة من محاولة القتل الثالثة، من زوجته دنيا زاد (ميرنا نور الدين)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 22، بعد ما تربصت به داخل غرفته وحاولت طعنه بالخنجر، لكن استطاع إمساك يدها ليخبرها أن موعد موته لم يحن بعد، لكنه ما زال قادرا على مسامحتها.

وقالت دنيا زاد لزوجها حسن الصباح، إنها لن تتوقف عن محاولة قتله: «المرة الجاية هتبقى في قلبك.. حتى لو معرفتش هموتك هفضحك قدام العالم وهقول إنك قتلت ابني الحسين، وكل اللي باقي من عمري وهبته لأذيتك يا حسن».

ويخبر حسن الصباح زوجته أن حبها لها هو الذي يقف أمامه في الحصول على حقه منها، بعد محاولتها المستمرة لقتله، قائلًا: “الظالم هو الحب اللي مش مخليني عارف أخد حقي منك بالعدل”.

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كل من الفنان كريم عبدالعزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.