زيت الأرجان.. 6 فوائد تخلصك من مشاكل الشعر

زيت الأرجان من الزيوت الهامة جدًا لشعرك، فينصح به أغلب الأطباء كحمام زيت للشعر؛ لحمايته من أغلب المشاكل التي تعاني منها النساء، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده وتأثيره على الشعر.



زيت الأرجان للشعر

فوائد زيت الأرجان للشعر

الحماية من أشعة الشمس

يعمل زيت الأرجان على حماية الشعر من أشعة الشمس الضارة للشعر، لاحتوائه على مضادات الأكسدة الموجودة، كما أنه مفيد للشعر المصبوغ لمنع فقدان لون الصبغة.

ويمكن إضافة قطرة أو قطرتين من هذا الزيت، بعد تصفيف الشعر وتدليكه به برفق، من الجذور حتى الأطراف.

مرطب للشعر

يقول ستيفاني براون، مصفف الشعر الرئيسي في مدينة نيويورك، إن جزيئات زيت الأرجان أصغر من الزيوت الأخرى، لذا تختراق فروة الرأس بسهولة أكبر الأمر الذي يجعل أكثر نعومة، وأقل تشابك وجفاف.

لمعان الشعر

زيت الأرجان غني بالأحماض الدهنية، ويساعد على إعادة لمعان الشعر، كما أن الإفراط في استخدامه، لا يسبب تراكم الدهون على الشعر لأنه يتوغل في البصيلات ويتم امتصاصه بسرعة، بعكس الزيوت الأخرى مثل جوز الهند والزيتون.

ويتم استخدام بضع قطرات على الشعر المبلل قبل تصفيفه، وعلى الشعر الجاف، يتم وضع كمية صغيرة وخاصة في الأطراف.

نمو الشعر

تحافظ مادة الفينولات الموجودة في زيت الأرجان فروة الرأس، وتعزز نمو الشعر الجديد، وتعالج تساقط الشعر، ويمكن تدليك فروة الرأس به لمدة دقائق يوميًا، لتحفيز تدفق الدم وفتح المسام.

منع التساقط

يستخدم زيت الأرجان في علاج تساقط الشعر لأكثر من سبب مثل علاج التهابات وقشرة الشعر التي قد تكون السبب المباشر في تساقط الشعر، يعمل كذلك على حماية الشعر من الشمس التي تتسبب في تلفه وتساقطه، يساهم الزيت كذلك في ترطيب الشعر ومنع تكسره وحمايته من التساقط. وجود فيتامين E في تركيب زيت الأرغان له علاقة مباشرة بتقليل تساقط الشعر.





يحافظ على الشعر من الحرارة والصبغة

يترك زيت للأرجان طبقات أحماض دهنية على سطح الشعر من الخارج، تحمي تلك الطبقات الشعر من التكسر والتقصف في أثناء التصفيف البارد أو التصفيف بالحرارة. تساعد تلك الطبقة أيضاً على علاج كل التلف والتقصف والجفاف الناتج عن صبغ الشعر بالصبغات الكيميائية. لذلك فدوره هنا لا يقتصر على الحماية فقط بل له دور علاجي أيضاً في التخلص من التخلص من تلف الشعر.