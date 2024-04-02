أنابيلا هلال تطل بالبينك وتخطف الأنظار

شاركت الاعلامية اللبنانية أنابيلا هلال متابعيها بعدة صور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

واستعراضت أنابيلا قوامها الممشوق ووزنها المثالي بإطلالة كاجوال عصرية، حيث ارتدت بلوزه صممت من قماش ناعم باللون البينك ونسقت عليها بنطال ينتمي لصيحة الهاي ويست صمم من قماش الجينز، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

وفضلت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

والجدير بالذكر أن مقدمة البرامج اللبنانية انابيلا هلال، أقلقت جمهورها ومتابعيها على صحتها، بعد أن ظهرت مستلقية على سرير المستشفى والمصل في يدها.

وفي التفاصيل، نشرت انابيلا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقاطع فيديو ظهرت فيها من مستشفى زوجها طبيب التجميل نادر صعب، وهي مستلقية على السرير، حيث وثقت المصل الذي وُضع في يدها، مشيرة إلى انه يحتوي على فيتامينات تؤمن نضارة للوجه والجسم، حيث اشارت الى انها ستكون في رحلة إلى إيطاليا لمدة أسبوعين.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقاطع الفيديو التي نشرتها انابيلا، متمنين لها السلامة وان تستمتع بوقتها خلال سفرها الى ايطاليا.

أنابيلا هلال (4 يونيو 1986 -) مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا.

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا (ولدت عام 2010)، ونادر جونيور (ولد عام 2011) وجولا رفقا (ولدت سنة 2014) و إيلي (ولد سنة 2017).