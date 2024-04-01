انخفاض Samsung Galaxy Tab S9 إلى أدنى مستوى

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي موثوق به لم تصنعه شركة Apple، فهذا يعد عرضًا جيدًا للتحقق منه. حاليًا، تقوم Amazon وBest Buy وموقع Samsung الخاص ببيع النموذج الأساسي لجهاز Galaxy Tab S9 مقابل 670 دولارًا. هذا أقل بـ 130 دولارًا من قائمة الأسعار وأدنى سعر رأيناه حتى الآن، متجاوزًا أدنى مستوى سابق وصل إليه قبل بضعة أسابيع. تعد عائلة Tab S9 خيارنا الأفضل لأجهزة Android اللوحية، وذلك بفضل قدراتها في تنفيذ المهام المتعددة وشاشاتها الرائعة والملحقات المتوفرة المفيدة مثل لوحات المفاتيح.

لقد أطلقنا على هذا الجهاز اللوحي المفضل لدينا والذي يعمل بنظام Android وهو الآن أرخص من أي وقت مضى على Amazon وBest Buy ومباشرة من Samsung.

نحن نحب أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية لأنها تستطيع القيام بكل ما تريد أن يفعله الجهاز اللوحي، بالإضافة إلى المزيد مع ميزات الإنتاجية الإضافية. يعمل وضع DeX الخاص بالجهاز اللوحي على إنشاء بيئة مشابهة لجهاز الكمبيوتر حيث يمكنك التنقل بسهولة بين التطبيقات والنوافذ المختلفة، مما يسهل القيام بمهام أكثر تعقيدًا. تتميز معالجات Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 بالسرعة في دعم كل هذه الإنتاجية وتبدو شاشات OLED رائعة. أحد مخاوفنا القليلة في التوصية بسلسلة Tab S9 هو أنها تميل إلى أن تكون باهظة الثمن، لكن خصم 130 دولارًا يزيل بعضًا من هذا التردد.

يأتي الطراز الأساسي المعروض للبيع هنا مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، وشاشة تعمل باللمس Dynamic AMOLED مقاس 11 بوصة، وتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء ودعم Wi-Fi 6E. يمكن استخدام قلم S Pen المضمن لالتقاط الصور الملاحظات اليدوية والخربشات والأعمال الفنية. تُباع الملحقات الأخرى، مثل علبة لوحة المفاتيح، بشكل منفصل، ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن السعر الحالي لهذه الوظيفة الإضافية هو تقريبًا نفس الخصم على الجهاز اللوحي.

بالنسبة لجهاز لوحي أقل تكلفة، تجدر الإشارة إلى أن توصية الميزانية من دليل الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android معروضة للبيع أيضًا. سعر جهاز Samsung Galaxy Tab A9+ 11 بوصة اللوحي هو 50 دولارًا أمريكيًا ويصل إلى 220 دولارًا أمريكيًا في Walmart. إن جهاز Google Pixel Tablet المزود بقاعدة شحن مكبر الصوت، والذي نعتقد أنه أفضل اختيار لجهاز لوحي يمكن استخدامه كشاشة ذكية، هو خصم بنسبة 20 بالمائة وصولاً إلى 399 دولارًا في Amazon. وهذا يتوافق مع أدنى مستوى له على الإطلاق.