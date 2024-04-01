قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين،تاجيل محاكمة المتهم بهتك عرض سيدة مسنة في مدينة نصر أول إلى جلسة 4 أبريل المقبل للمرافعة.

4 ابريل ..محاكمة المتهم بهتك عرض سيدة مسنة في مدينة نصر أول

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب و حسنين زهران و مروة هشام بركات وأمانة سر معتز مدحت وخالد حمدي.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة هتك عرض سيدة في مدينة نصر.

4 إبريل ..محاكمة المتهم بهتك عرض سيدة مسنة في مدينة نصر أول

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 21721 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2025 لسنة 2023، عن قيام المتهم «عمرو عبدالخالق»،بهتم عرض سيدة مسنة اثناء سيرها في الشارع العام، فتعدي عليها جنسيا ً وملامسة جسمها، على الفور استغاثت باحد الجيران وتمكنوا من الامساك به وابلغوا رجال المباحث وتم القبض على المتهم، بمواجهته أقرا بارتكابه الواقعة.

المشدد 5 سنوات للمتهمين بإصابة ربة منزل بعاهة مستديمة بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، المتهمين بإصابة ربة منزل بعاهة مستديمة بالوجة في مدينة نصر ثالث، بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي أحمد معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكرم أبوحساب وحسنين زهران ومروة هشام بركات وأمانة سر معتز مدحت وخالد حمدي.

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3352 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر ثالث والمقيدة برقم 2555 لسنة 2023 كلي مدينة نصر، عن قيام المتهمين «عزة مسعد»، «عزت عمرو»،«عبدالرحمن عمرو»، «علياء عمرو»، بالتعدي بالضرب ربة منزل وإصابتها بعاهة مستديمة في الوجه، على الفور تم إبلاغ رجال الشرطة وتمكنت من القبض على المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة

تفاص يل إلقاء سيدة لطفلها من أعلي عقار بمنزلها بالهرم

وفي واقعة اخري ، أقدمت سيدة في منطقة الهرم علي إنهاء حياة نجلها ، حيث ألقت المجني عليه من أعلى عقار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات نجدة الجيزة ، بلاغا من سكان شارع سيد عامر باللبيني يفيد بإلقاء سيدة نجلها الرضيع من الطابق الخامس والجلوس إلى جوار جثته في الشارع.

بالانتقال إلى مكان البلاغ تبين وجود جثة طفل رضيع على الأرض أسفل العقار ويدعى يوسف والبالغ من العمر سنتين ونصف وحيد والديه، والأم المتهمة تدعى ندى ومتزوجه من 3 سنوات.

وبسؤال الزوج كشف لرجال الشرطة أن زوجته تعالج من مرض نفسي أصابها مؤخرا، وهو ما دفع بها لارتكاب الجريمة.