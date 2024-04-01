فتحه مبين من رب العالمين

أصل النبى مالوش زى

غاية المرء أن يفتح الله له ليهتدى إلى الطريق، ثم يأمل بعد ذلك أن يكون سيره صحيحاً لا شك فيه ولكن على وجه التحقيق ويظل على وجل طول طريقه خشية الفوت، أو ألا يصل إلى حبيبه قبل الموت.. إلا من كان فتحه مبيناً فقد أمن من دنيا الغرور والكدر وبان له بحق اليقين أنه قد انجبر وانتصر وعبر.. وليس ذلك إلا لحبيبنا سيد البشر: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً، وينصرك الله نصراً عزيزاً» (الفتح: 1-3).. صلى الله عليه وآله وسلم.