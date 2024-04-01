سموحة السكندري بطلا للدورة الرمضانية بمركز شباب المساعيد بسوهاج

اختتمت منافسات الدورة الرمضانية التي نظمها مركز شباب المساعيد بسوهاج فى لعبات خماسي القدم والجري وتم توزيع الجوائز النقدية للفائزين في كل اللعبات وفاز فريق سموحة بالدورة عقب تغلبه علي المقاولون برباعية مقابل هدفين.

ويهدف المشروع الي الإحتفال بشهر رمضان و ممارسة الرياضة ورفع مستوي اللياقة لدي اللاعبين والاعضاء وتكثيف الانشطة الرياضية وتنوعها وجذب فئات أكثر للمشاركه فى أنشطه المركز خلال شهر رمضان المعظم .

واشار الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة باهمية تنظيم كافة الدورات الرمضانية داخل كافة الهيئات الشبابية والرياضية واهميه مراكز الشباب فى جذب فئات أكثر من الشباب للمشاركه فى انشطه الهيئة المختلفة بمتابعة يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .