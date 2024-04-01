ضبط شخصين بتهمة إدارة محطة بث تليفزيوني بدون ترخيص بالمنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص بالمنوفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين، مقيمان بمحافظة المنوفية، بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية بنطاق محافظة المنوفية مستخدمًا أبراج تقوية للبث اللاسلكي، يقوم من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهداف مقر الشبكة المُشار إليها ومحطات التقوية وضبط المذكورين، كما تم ضبط محطة بث تلفزيوني رئيسية وكذا محطة بث تلفزيوني فرعية يحتويا على عدد 83 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية، وحدة معالجة مركزية تستخدم كسيرفر محمل عليها الدعم الفني وسيرفر للشبكة ولفك شفرات القنوات الفضائية ومحمل عليها المحتوى المقرصن، عدد 6 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكي لتوسيع دائرة البث للشبكة – محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية وأجهزة ريسيفر مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص - (2 هاتف محمول) بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل على إدارتهما للشبكة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما تلك المخالفات بقصد التربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.

حبس صاحب مكتبة لحيازته 730 ألف عبوة من الألعاب النارية فى بنها

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس صاحب مكتبة بدائرة قسم ثاني بنها 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالإتجار في الألعاب النارية، حيث ضبط وبحوزته نحو 730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد قيام قوة أمنية من مباحث قسم ثاني بنها من ضبط مكتبة بدائرة القسم يقوم صاحبها بالإتجار في الألعاب النارية دون ترخيص متخذًا من المكتبة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتوجهت قوة أمنية وبالتفتيش عثر بالمكتبة على 730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 4 ملايين جنيه، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.