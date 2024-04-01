Gmail يجعلنا نستبدل الخصوصية بخدمات مجانية

قبل وقت طويل من أن يصبح Gmail ذكيًا بما يكفي لإنهاء جملك، كانت خدمة البريد الإلكتروني الموجودة في كل مكان من Google الآن تغري الجمهور بالمصير الذي حدد عصر الإنترنت: إذا كنت لا تدفع مقابل المنتج، فأنت المنتج.

عندما تم الإعلان عن Gmail في الأول من أبريل عام 2004، قيل إن وعوده النبيلة وتوقيت إصداره جعل الناس يفترضون أنها مجرد مزحة. لم تكن أول شركة تقدم خدمة البريد الإلكتروني على شبكة الإنترنت – Hotmail وYahoo! كان البريد موجودًا بالفعل منذ سنوات - ولكن Gmail كان يقدم خدمة أسرع، وتجميعًا تلقائيًا للمحادثات للرسائل، ووظائف بحث متكاملة ومساحة تخزين تبلغ 1 جيجابايت، والتي كانت في ذلك الوقت قفزة هائلة إلى الأمام في التخزين السحابي الشخصي. وتفاخرت شركة جوجل في بيانها الصحفي بأن الجيجابايت يعادل "أكثر من 100 مرة" ما عرضه منافسوها. كل ذلك مجانا.

إلا أنه، كما علمنا Gmail وعدد لا يحصى من شركات التكنولوجيا في أعقابه، لا يوجد شيء اسمه مجاني. يأتي استخدام Gmail مصحوبًا بمقايضة أصبحت شائعة الآن: يمكنك الوصول إلى خدمته، وفي المقابل تحصل Google على بياناتك. على وجه التحديد، يمكن لبرنامجها فحص محتويات رسائل البريد الإلكتروني لأصحاب الحسابات واستخدام تلك المعلومات لتقديم إعلانات مخصصة لهم على الشريط الجانبي للموقع. للأفضل أو للأسوأ، كان هذا نهجا رائدا.

"اعتمادًا على وجهة نظرك، فإن Gmail إما أنه جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها، أو أنه ذروة غطرسة الشركات، خاصة أنه يأتي من شركة شعارها الرئيسي هو "لا تكن شريرًا"،" كتب الصحفي التكنولوجي بول بوتين لمجلة Slate عندما كان Gmail أطلقت. (كتب بوتين، أحد مختبري الوسائط الأوائل، بشكل إيجابي عن فحص البريد الإلكتروني في جوجل، لكنه اقترح أن تنفذ الشركة طريقة للمستخدمين لإلغاء الاشتراك خشية أن يرفضوا ذلك بالكامل).

كان هناك رد فعل عنيف فوري من أولئك الذين اعتبروا Gmail كابوسًا للخصوصية، ومع ذلك فقد نما - وأثار الكثير من الضجيج، وذلك بفضل حالة الدعوة فقط في السنوات القليلة الأولى، مما حفز سوق إعادة بيع دعوات Gmail بما يزيد عن 150 دولارًا أمريكيًا للبوب، وفقًا لمجلة TIME. واصلت جوجل ممارساتها الخاصة بفحص البريد الإلكتروني المتعلق بالإعلانات لأكثر من عقد من الزمن، على الرغم من الحرارة، واستمرت في طرح Gmail للعامة في عام 2007 وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأت بالفعل في اكتساب قوة الجذب.

ولما لا؟ إذا أثبت Gmail أي شيء، فهو أن الناس، في أغلب الأحيان، سيقبلون مثل هذه الشروط. أو على الأقل لا تهتم بما يكفي لقراءة التفاصيل الدقيقة عن كثب. في عام 2012، أصبح Gmail أكبر خدمة بريد إلكتروني في العالم، مع 425 مليون مستخدم نشط.

وحذت مواقع أخرى حذو جوجل، حيث أدرجت صفقات مماثلة في شروط الخدمة الخاصة بها، وبالتالي فإن استخدام الأشخاص للمنتج يعني تلقائيًا الموافقة على جمع البيانات وأشكال محددة من المشاركة. بدأ فيسبوك في دمج الإعلانات المستهدفة بناءً على أنشطة مستخدميه عبر الإنترنت في عام 2007، وأصبحت هذه الممارسة منذ ذلك الحين أحد ركائز نجاح وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، فقد تغيرت الأمور كثيرًا في السنوات الأخيرة، مع ظهور جمهور أكثر ذكاءً في مجال التكنولوجيا وزيادة التدقيق من جانب الهيئات التنظيمية. حاول مستخدمو Gmail في مناسبات متعددة رفع دعاوى قضائية جماعية بشأن مشكلة المسح الضوئي، وفي عام 2017، استسلمت Google أخيرًا. في ذلك العام، أعلنت الشركة أن رسائل البريد الإلكتروني لمستخدمي Gmail العاديين لن يتم فحصها بعد الآن لتخصيص الإعلانات (كانت حسابات Gmail للمؤسسات المدفوعة تتمتع بهذه المعاملة بالفعل).

لا تزال Google، بالطبع، تجمع بيانات المستخدمين بطرق أخرى وتستخدم المعلومات لعرض إعلانات شديدة الصلة. ولا يزال يقوم بفحص رسائل البريد الإلكتروني أيضًا، لأغراض أمنية ولتشغيل بعض ميزاته الذكية. وتعرضت الشركة لانتقادات مرة أخرى في عام 2018 بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أنها كانت تسمح لمطوري الطرف الثالث بالبحث في صناديق البريد الوارد للمستخدمين في Gmail، وهو ما ردت عليه جوجل بتذكير المستخدمين بأنه من ضمن صلاحياتهم منح هذه الأذونات وإلغائها. وكما كتب مراسلا CNET لورا هوتالا وريتشارد نييفا في ذلك الوقت، فإن رد جوجل كان يتلخص بشكل أو بآخر في: "هذا هو ما قمت بالتسجيل من أجله".

في الواقع، ما قام المستخدمون بالتسجيل فيه كان عبارة عن منصة بريد إلكتروني متطورة كانت تتجول حول الخدمات الأخرى في ذلك الوقت، وما زالت تفعل ذلك من نواحٍ عديدة. لقد جعل من السهل على البعض استيعاب المخاوف المتعلقة بالخصوصية. منذ بدايته، وضع Gmail معايير عالية جدًا بفضل مجموعة الميزات المجانية التي يقدمها. يمكن للمستخدمين فجأة إرسال ملفات يصل حجمها إلى 25 ميجابايت والتحقق من بريدهم الإلكتروني من أي مكان طالما كان لديهم إمكانية الوصول إلى اتصال بالإنترنت ومتصفح، نظرًا لأنه لم يكن مقفلاً على تطبيق سطح المكتب.

لقد قامت بنشر تقنية Javascript AJAX، حسبما أشارت Wired في مقال بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لـ Gmail. أدى هذا إلى جعل Gmail ديناميكيًا، مما يسمح للبريد الوارد بالتحديث التلقائي وعرض الرسائل الجديدة دون أن ينقر المستخدم على الأزرار. وقد تخلصت بشكل أو بآخر من البريد العشوائي، حيث قامت بتصفية الرسائل غير المرغوب فيها.

ومع ذلك، عندما تم إطلاق Gmail لأول مرة، اعتبره الكثيرون مقامرة كبيرة لشركة Google - التي أثبتت نفسها بالفعل من خلال محرك البحث الخاص بها. قال بول بوشهيت، منشئ Gmail، لمجلة TIME في عام 2014: "اعتقد الكثير من الناس أنها فكرة سيئة للغاية، سواء من حيث المنتج أو من وجهة النظر الاستراتيجية. وكان القلق هو أن هذا لم يكن له أي علاقة ببحث الويب".

من الواضح أن الأمور سارت على ما يرام، وقد تعززت سيطرة Gmail. تجاوز Gmail علامة المليار مستخدم في عام 2016، وتضاعفت أعداده منذ ذلك الحين. لا يزال يقود الطريق في مجال ابتكار البريد الإلكتروني، بعد مرور 20 عامًا على ظهوره على الإنترنت لأول مرة، حيث يدمج ميزات متقدمة بشكل متزايد لإجراء عملية تلقي رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها (والتي، لنكن صادقين، عمل روتيني يومي مخيف للكثير منا) كثيرًا أسهل. وربما غيرت خدمة Gmail في نهاية المطاف نهجها في جمع البيانات، ولكن السابقة التي أرستها أصبحت الآن متشابكة بعمق في تبادل الخدمات على الإنترنت؛ تأخذ الشركات ما تستطيع من البيانات من المستهلكين بينما تستطيع ذلك وتطلب العفو لاحقًا.