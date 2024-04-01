6 مباريات مشتعلة للأهلي في شهر أبريل.. قمة الزمالك الأبرز

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. شهر حاسم من المباريات القوية التي سيخوضها سواء في بطولة الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا.

ودخل الأهلي في مرحلة حاسمة من الموسم، حيث بات علي بعد خطوة من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونعرض مباريات الأهلي في شهر ابريل كالتالي:



الأهلي يواجه سيمبا يوم الجمعة 5 إبريل في إياب دور ربع نهائي إفريقيا.

الأهلي يواجه إنبي يوم الإثنين 8 إبريل في الدوري وتؤجل في حال صعود الأهلي إلى نصف نهائي إفريقيا.

الأهلي يواجه زد يوم الخميس 11 إبريل في الدوري المصري.

الأهلي يواجه الزمالك الإثنين 15 إبريل في الدوري المصري.

الأهلي يواجه المصري الجمعة 19 إبريل في الدوري وتؤجل في حالة صعود الأهلي إلى نصف نهائي إفريقيا.

الأهلي يواجه سيراميكا الثلاثاء 23 إبريل وتؤجل في حالة صعود الأهلي إلى نصف نهائي إفريقيا.



في سياق متصل فشل مسئولو النادي الأهلي مع الجهات المعنية، لزيادة أعداد الجماهير المقرر لها حضور مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها يوم الجمعة القادم في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

كان الأهلي قد حصل على الموافقة الخاصة بحضور 30 ألف مشجع أمام سيمبا التنزاني، إلا أن الحضور الجماهير الكبير في مباراة المنتخب الوطني مع كرواتيا في نهائي البطولة الدولية بالعاصمة الإدارية دفع تظارة الأهلي لطلب زيادة أعداد الجماهير.

وأجرى مسؤولو الأهلي اتصالات مكثفة مع العديد من المسئولين في الساعات الماضية في محاولة أخيرة لزيادة أعداد الجماهير، إلا أنها فشلت في النهاية.