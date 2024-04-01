ارتفاع درجات الحرارة وهروب المواطنين للبحر فى نهار رمضان بالإسكندرية

شهدت الإسكندرية، اليوم الإثنين، طقسًا مائلًا للحرارة إذ سجلت درجات الحرارة 27 درجة مئوية للعظمى، تزامنًا مع الموجة الحارة التي تتعرض لها محافظات الجمهورية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة حارة، على أن يبدأ تحسن الأجواء وانخفاض الحرارة بدءًا من بداية الأسبوع المقبل.

وتشهد البلاد منخفضًا خماسينيًا يصاحبه نشاط للرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وأوصت بارتداء الملابس القطنية خلال فترات النهار وحتى الخامسة مساءً.

ووفقًا لتقارير اأرصاد الجوية يسود الاسكندرية طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، إذ سجلت درجات الحرارة الكبرى 27 درجة مئوية و 17 درجة للصغرى،وسرعة الرياح 20 كيلو متر/ساعة، والرطوبة 61%.

شهدت شواطئ الاسكندرية إقبالًا من المواطنين هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، للتنزه والاستمتاع بمنظر البحر الجميل خصوصًا مناطق شرق الإسكندرية فى سيدى جابر وشاطئ ستانلى حتى أبوقير، وكذلك فى غرب الإسكندرية بالعجمى والنخيل.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر واعياد الربيع وصيف 2024 بتجهيز الشواطئ، البالغ عددها 66 شاطئًا، تمتد من «أبو تلات» غربًا وحتى «أبو قير» شرقًا.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر واعياد الربيع وصيف 2024 بتجهيز الشواطئ، البالغ عددها 66 شاطئًا، تمتد من «أبو تلات» غربًا وحتى «أبو قير» شرقًا.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا وتتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي بطبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، وبالتالي ترتفع الحرارة.

أشارت إلى أن الحرارة سرعان ما تنخفض ليلا على أغلب المناطق وتكون بين 12 و13 درجة، لذلك يرجى توخي الحذر وعدم تخفيف الملابس. وأكدت أن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الفترة الحالية هو الشبورة المائية والتي تكون في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية.