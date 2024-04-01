في يومه العالمي.. ما هو مرض التوحد وأعراضه؟

اليوم العالمي للتوحد.. يحتفي العالم في الثاني من إبريل كل عام باليوم العالمي للتوحد وذلك بعد إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم يومًا عالميًا عام 2007م وذلك للتأكيد وتعزيز وتنفيذ جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المصابين بالتوحد على مستوى العالم على أسس متساوية وشاملة مع الآخرين.

اهداف الاحتفال باليوم العالمي للتوحد

وتهدف احتفالية اليوم العالمي للتوحد هذا العام إلى جلب منظور عالمي شامل حول التوحد من خلال التركيز بشكل فريد على أصوات وتجارب الأفراد المصابين بالتوحد أنفسهم.

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

كما تستهدف أيضًا التأكيد على أهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأشخاص المصابين بالتوحد ليتمكنوا من تحقيق النجاح. ويشارك في الفعالية مجموعة من المتحدثين المصابين بالتوحد من جميع مناحي الحياة يمثلون 6 مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا

التوحد هو اضطرابات الطيف الذاتوي

والتوحد هو أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية اضطرابات في الطيف الذاتوي ، يظهر في سن الرضاعة قبل بلوغ الطفل سن الثلاث سنوات على الأغلب، حيث يبدأ التوحد في الطفولة ويمكن استمراره إلى ما بعد البلوغ.

أعراض التوحد لدى الاطفال

عدم الاستجابة للنداء

التأخر في النطق

كثرة إعادة بعض الحركات والكلمات

اضطرابات في المهارات الاجتماعية

كما تشير بعض التقديرات أن 6 من بين كل 1000 طفل في الولايات المتحدة يُعانون من مرض التوحد وأن عدد الحالات المشخصة من هذا الاضطراب تزداد على الدوام.

مضاعفات مرض التوحد

عدم القدرة على النجاح في الدراسة

التوتر

عدم القدرة على العيش مستقلا

الانعزال الاجتماعي

التعامل بعنف مع الاخرين

طرق الوقاية من التوحد عند الاطفال

التحدث كثيرا مع الطفل وملامسة جسده وتقليل فترات البعد عنه

تناول الأم للبروتين والألبان والخضر والفواكه والألبان بكثرة أثناء الرضاعة

تأجيل إدخال أطعمة جديدة إلى ما بعد الشهر السادس

عدم استخدام الأجهزة الالكترونية قبل العام السادس وبعد إتقان الكلام

الابتعاد عن قنوات الاغاني والالعاب بالتلفاز في السنوات الاولى من العمر

اتباع أنظمة غذائية مع الاطفال الخاصة بهم