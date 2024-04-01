عادات تساعد في تنظم نومك وتعيد الانتعاش بداخلك

يعاني كثير من الناس قلة النوم خلال شهر رمضان لما له من طقوس خاصة، وتمثل إدارة أنماط نومهم خلال الشهر الفضيل تحديًا خاصًا يتطلب توازنًا دقيقًا، فيصبح الحفاظ على نمط نوم صحي أكثر أهمية.

وتحقيق التوازن الدقيق لإدارة دورة نوم الفرد خلال شهر رمضان يمثل تحديًا فريدًا للعديد من الناس، فمع التغيرات في عادات الأكل، والممارسات الروحية المكثفة، والتحولات في الروتين اليومي، يصبح الحفاظ على نمط نوم صحي أمرًا بالغ الأهمية ولكنه غالبًا ما يكون بعيد المنال.

ويساعد تقرير نشره موقع "timesofindia" على توضيح كيفية إدارة دورة نومك خلال ما تبقى من شهر رمضان.

وإليكم فيما يلي خطوات تنظيم النوم والتي تعتمد على تعديل الخيارات الغذائية وتحسين الجداول اليومية وهي كالآتي:

- قيلولة قصيرة

إذا كان ذلك ممكنًا، خذ قيلولة قصيرة أثناء النهار للمساعدة في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك، ولكن تجنب القيلولة الطويلة التي يمكن أن تعطل نومك أثناء الليل.

حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من الماء بين الإفطار (الإفطار) والسحور ( وجبة ما قبل الفجر) لمنع الجفاف الذي يمكن أن يؤثر على جودة نومك.

الحد من الكافيين والسكر

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكر بالقرب من وقت النوم، لأنها يمكن أن تتعارض مع قدرتك على النوم.

التعرض للضوء

عرّض نفسك لأشعة الشمس الطبيعية خلال النهار وقم بتخفيف الأضواء في المساء للمساعدة في تنظيم الساعة الداخلية لجسمك.

وجبات متوازنة

تناول وجبات متوازنة خلال السحور والإفطار، بما في ذلك البروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية لتوفير الطاقة المستدامة طوال اليوم. وتأكد من أن وجباتك تحتوي على مزيج جيد من الأطعمة المختلفة مثل البروتين (من الأطعمة مثل اللحوم أو البيض أو الفول)، والكربوهيدرات المعقدة (الموجودة في الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والخضراوات)، والدهون الصحية (مثل تلك الموجودة في المكسرات والأفوكادو أو زيت الزيتون). يساعد هذا المزيج على منحك طاقة تدوم طوال اليوم، مما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا حتى يحين وقت تناول الطعام مرة أخرى.

ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة

قم بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة إلى المعتدلة خلال ساعات عدم الصيام للمساعدة في تعزيز النوم بشكل أفضل في الليل، ولكن تجنب ممارسة التمارين الرياضية القوية بالقرب من وقت النوم.

الاسترخاء الواعي

مارس تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو التمدد اللطيف قبل النوم للمساعدة في تهدئة عقلك وإعداد جسمك للنوم. من خلال دمج هذه الاستراتيجيات في روتينك، يمكنك إدارة دورة نومك بشكل أفضل خلال شهر رمضان والحفاظ على الصحة العامة طوال الشهر.