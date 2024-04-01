مدحت صالح يغرد على المسرح الكبير فى ختام برنامج الأوبرا الرمضاني.. صور

اختتمت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فعاليات برنامجها الرمضانى والذى شهد مجموعة من الامسيات الفنية المتنوعة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

فعلى المسرح الكبير ووسط حشد جماهيرى ضخم غرد النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اعماله الشهيرة، الى جانب مختارات من مؤلفات التراث كان منها : "زي ما هي حبها ، السهرة تحلى ، بحبك كل ما تطلع شمس ، أنا مش بعيد ، يتقال ، محبتك جنون ، شبكوا ايديكوا ، حبيبي يا عاشق ، باسم الحب ، بحلم على قدى ، وعدى ، انت الحب ، المليونيرات ، حمايا العزيز ، شوف يا قلبي ، اى دمعة حزن لا وابن مصر .

وخلال الحفل استضاف صالح الموهبة الواعدة حبيبة سامي الحفناوي التي تغنت بـ عيون القلب لتجذب انتباه الحضور بصوت ينتمى الى زمن الفن الجميل وتنال التشجيع والاعجاب .

وكانت دار الاوبرا المصرية قد نظمت برنامجا فنيا ثريا للإحتفال بشهر رمضان المعظم ضم الوان ابداعية جادة الى جانب ليالي عربية واسلامية اقيمت بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة في مصر.

أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.