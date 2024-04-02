كيف نحمي الأذن من الالتهابات وضعف السمع؟

التهابات الأذن من أكثر الأشياء التي تزعج الكثيرين بسبب شدة آلامها وتأثيرها أيضًا على حاسة السمع، وتشوش الرأس وكذلك على الاتزان.

نصائح للحد من التهابات الأذن

ووفقًا لما نشره موقع patient الطبي، هناك بعض النصائح التي يجب الإلتزام بها للحد من التهابات قنوات الأذن المختلفة، التي تنتج عن بعض الممارسات الخاطئة التي تسبب تهيجًا أو حكة في الأذن

تجنب خدش قناة الأذن بأي جسم غريب أو شيء معدني أو خشبي أو حتى بالإصبع.

الحفاظ على الأذن من دخول الماء أو الصابون أو أي من مستحضرات التجميل.

منع إدخال أي شيء في الأذن تجنبًا لالتهاب أو وتلف قناة الأذن.

الامتناع عن استخدام أعواد القطن لأنها تسبب تلفًا للجلد والتهابا في قناة الأذن.

عدم استخدام الأظافر في خدش أي منطقة من الأذن حتى لا تسبب الدمامل والحبوب وانتقالها.

وضع قطعة من القطن مغطاة بالقليل جدًا من الفازلين أثناء الاستحمام لمنع دخول المياه والشامبو داخل الأذن

ترك الأذن تجف وحدها جيدًا بعد الاستحمام أو السباحة، كما يمكنك أيضًا وضع سدادات الأذن.

أسباب الصداع بعد تناول الطعام

على صعيد اخر ، ينذر الشعور بالصداع بعد تناول الطعام مباشرة بالإصابة ببعض الأمراض وعلى رأسها داء السكري، والحساسية.

ووفقًا لما ذكره موقع "اكسبريس"، قد يرتبط الشعور بالصداع بعد تناول الطعام بمرض السكري واضطرابات أخرى في وظائف البنكرياس، نظرًا لأنه عند وجود هذه المشكلة تضطرب عملية إنتاج الأنسولين في الجسم.

يحدث أثناء تناول الطعام أولا ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم، أي زيادة في نسبة السكر في الدم، وبعدها ينخفض مسببا نقص السكر في الدم، ما يسبب تجويع الدماغ، وبالتالي الشعور بالصداع.

في الوقت نفسه، قد يكون الصداع ناجما عن رد فعل تحسسي لبعض الأطعمة، أو رد فعل الدماغ على زيادة نسبة المواد السامة الموجودة في المضافات الغذائية في الدم.

٣ نصائح بسيطة تساعد على ضبط السكر في الدم



أوصى الأطباء مرضى السكري بضرورة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضة، للمساعدة على استكمال العلاج الطبي والسيطرة على مرض السكري بشكل فعال.

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، نستعرض أهم النصائح للسيطرة على السكري من دون دواء.

١- ​تناول الطعام الصحي

ويتمثل في الأطعمة الكاملة قليلة السكريات المكررة والكربوهيدرات، بالاضافة إلى الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

2. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

وذلك لأنها تحسن حساسية الأنسولين وتقلل من مستويات السكر في الدم، كما تعزز إدارة الوزن، وتتمثل هذه التمارين في المشي بسرعة أو السباحة أو ركوب الدراجات.



علاج الإجهاد والتوتر

من الممكن أن يؤثر الإجهاد على مستويات السكر في الدم عن طريق تحفيز الاستجابات الهرمونية التي تزيد من إنتاج الجلوكوز، ويتم علاج الإجهاد بالتأمل أو تمارين التنفس العميق أو ممارسة اليوجا.