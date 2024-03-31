ظهور حصوات الكلى مرتبط بالتوتر.. دراسات توضح

أفاد باحثون من ولاية نيوجيرسي الأمريكية أنهم تمكنوا من اكتشاف نمط بين ظهور حصوات الكلى والتوتر المنتظم في حياة الشخص.

ويقول العلماء إنهم أجروا دراسة شملت 400 متطوع، وأظهر أن ظهور حصوات الكلى يسبقه دائمًا ضغوط خطيرة في حياة الشخص وفقا للأطباء، إن لم يكن السبب الجذري لهذا المرض، ثم حافزا يؤدي إلى تفاقم الوضع ويؤدي إلى تفاقمه فقط.

خلال التجارب، تعرض أكثر من نصف المتطوعين لضغوط شديدة وطويلة الأمد، مما أضعف بشكل كبير الخصائص الوقائية لأجسامهم وفي هذا الوقت، قام الأطباء بمراقبة جميع العمليات التي تحدث في الجسم.

اتضح أنه خلال فترات التوتر يصبح الشخص عرضة للأمراض المختلفة، حتى تلك التي لم يتم ملاحظتها من قبل وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى ظهور حصوات الكلى.

ويقول الأطباء إن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن التوتر قد يكون سببا لعدد كبير من الأمراض التي لا يعتقد حتى أنها من هذا النوع.

وفي هذا الصدد، يوصي العلماء بالتعامل معها وفقًا لذلك عند ظهور العلامات الأولى للتوتر، واتخاذ التدابير اللازمة لتخفيفه ومحاولة العودة إلى الشكل العقلي الطبيعي.

وفقا للعلماء، فإن أسلوب الحياة الهادئ يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الإنسان بشكل عام، وكذلك تمديد الحياة لعدة سنوات ويلاحظ العلماء أن السلام هو مفتاح الصحة الجيدة في أي عمر.

حصوات الكلى

حصوات الكلى (وتسمى أيضًا الحصيات الكُلوية أو تحصي الكُلى أو التحصي البولي) هي ترسبات صلبة مكونة من المعادن والأملاح التي تتشكل داخل الكُلى.

ومن أسباب تكون حصوات الكُلى النظام الغذائي وزيادة وزن الجسم وبعض الحالات الطبية وبعض المكمّلات الغذائية والأدوية، ويمكن أن تصيب حصوات الكُلى أي جزء من المسالك البولية؛ من كليتيك إلى المثانة وتتكون الحصوات في أغلب الأحوال عندما يصبح البول مركزًا، ما يتيح للمعادن التبلور والالتصاق ببعضها.

يمكن أن يكون خروج حصوات الكُلى مؤلمًا للغاية، لكن الحصوات لا تسبب في العادة ضررًا دائمًا إذا اكتُشفت في الوقت المناسب وبناءً على لحالتك، قد لا تحتاج لإخراج حصوات الكلى إلى أكثر من تناول مسكن للألم وشرب الكثير من الماء ولكن في حالات أخرى - إذا استقرت الحصوات في مجرى البول أو اقترنت بحدوث عدوى في الجهاز البولي أو تسببت في حدوث مضاعفات على سبيل المثال - قد يلزم إجراء جراحة.