الرياضة لها تأثير إيجابي على وظائف الدماغ لدى كبار السن

أجرى باحثون من عدة دول تجارب مشتركة أثبتت أن الرياضة لها تأثير إيجابي ليس فقط على الحالة البدنية لكبار السن، ولكن أيضًا على عمل أدمغتهم.

وخلص العلماء إلى أن الرياضة مفيدة بشكل خاص في سن الشيخوخة، لأنها تساعد على إبقاء الدماغ نشطا لفترة أطول.

وشارك عدة مئات من المتطوعين المسنين في اختبارات العلماء وخضعوا جميعاً للفحص الطبي، وبعد ذلك بدأوا في ممارسة التمارين الرياضية وخضعوا للفحوصات الطبية مرة أخرى، ودرس الخبراء النشاط البدني لكبار السن، وسجلوا الحد الأدنى من البيانات.

خلال اختباراتهم، ركز العلماء على وجود المادة البيضاء وكان المؤشر الذي لا يقل أهمية هو حجم الأكسجين في الجهاز العصبي المركزي لدى كبار السن، وقد تم أخذ جميع هذه المؤشرات في الاعتبار، كما تم إجراء تقييم للمؤشرات المعرفية لدى كبار السن قبل وبعد بدء ممارسة الرياضة.

وتبين أن للرياضة تأثير إيجابي على قدراتهم المعرفية، كما أنها تنشط مناطق مختلفة في دماغ الإنسان بالإضافة إلى ذلك، كان لدى الأشخاص الذين لديهم قدرة تحمل أعلى في الرياضة أيضًا فرصة أكبر لحل مهام معينة وإظهار مستوى ممتاز من الذاكرة ورد الفعل.

يلاحظ العلماء أن تأثير الرياضة على القدرات المعرفية لدى الشباب ليس ملحوظا للغاية، لأن دماغهم لا يزال يعمل بشكل جيد دون تعرض إضافي، ومع التقدم في السن يتطلب تحفيزا إضافيا.

أهمية ممارسة الرياضة

يستهين البعض بأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي ويعتبرها رفاهية وليس ضرورة، مما يجعلها على آخر قائمة أولولياته إن لم تكن خارجها على الإطلاق، ويظن أنه طالما يحظى بوزن جيد أو لا يريد خفض وزنه فلا يحتاج إلى ممارسة الرياضة، ولكن الحقيقة أن الرياضة ليست مجرد رفاهية، بل هي ضرورة للحفاظ على صحة جيدة وجسم قوي.