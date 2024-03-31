الدعاء من أنفع الأدوية

تأملات

المؤمنون لهم مع الله حالة إيمانية ومقام عظيم؛ لأن الله يريدهم ألا يتعلقوا بأحد سواه لذلك دعاهم إلى سؤاله والالتجاء به وقرع بابه ليفتح لهم أبواب رحماته ولطفه وذلك كله عن طريق واحد وباب وحيد هو باب الدعاء فقال تعالى: «ادعونى استجب لكم».

وتحت هذا العنوان قال ابن القيم فى كتابه الرائع «الداء والدواء»: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدفعه ويعالجه، ويمنع نزوله ويرفعه، أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم فى صحيحه من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض وللدعاء مع البلاء ثلاثة مقامات أحدها: أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء، فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه.

وقد روى الحاكم فى صحيحه من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغنى حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة.

وفيه أيضاً من حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء.

ليس أمامنا سوى الإلحاح فى الدعاء فى هذه الأوقات الصعبة والعصيبة التى تمر بها الإنسانية هذه الأيام فليس لها من دون الله كاشفة فبادروا بالتوبة الصادقة إلى الله والعزم على عدم العودة إلى المعصية.