إحالة مسؤولين كبار بوزارة التجارة والصناعة للجنايات.. تفاصيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد بإحدى الهيئات التابعة لـ وزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولون بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين فى وزارة التجارة والصناعة ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة ( استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً " المملوك لتلك الجهة قيمة عدد ۱۵۱۰۹ بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.

وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة المتهمين بقتل طفل الغردقة للجنايات

أحال المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بجريمة قتل طفل الغردقة في منطقة الكوثر، إلى محكمة الجنايات.



كان قد تلقى اللواء اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بالعثور، على جثة بإحدى المناطق الجبلية جنوب مدينة الغردقة، وتم إيداع الجثة في مشرحة مستشفى الغردقة العام.

وتبين أن الطفل يدعى "يوسف"، يبلغ من العمر 15 سنة، مُلقى بمنطقة جبلية جنوب مدينة الغردقة، عقب ورود بلاغ من أهل الطفل بتغيب نجلهم عن المنزل، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عددًا من أصدقاء المجني عليه.



بالكشف الطبي على الجثة، تبين أن سبب الوفاة تناول كمية من العقاقير المنومة، أدت إلى اضطرابات في عضلة القلب، ما نتج عنها توقفها ومصرع المجني عليه، على الفور.



تبين أن وراء الحادث 4 من أصدقاء المجني عليه، وسرقة الأموال التي كانت بحوزته وهاتفه المحمول، وتخلصوا من جثته بإلقائها في منطقة جبلية جنوب مدينة الغردقة.

تم إلقاء القبض على أحد المتهمين في الجريمة، خلال محاولة بيعه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.