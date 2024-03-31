لجان التحقيق في حادثة كروكس سيتي تراجع اتصالات المتهمين

وجه رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، بمراجعة اتصالات جميع المتهمين بالمشاركة في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" قرب موسكو، في 22 مارس الجاري، لتحديد مدبريه.

وذكرت اللجنة في بيان أن "رئيس لجنة التحقيق عقد اليوم اجتماعًا عملياتيًا ثانيًا في موقع الحادث".

ووجه رئيس لجنة التحقيق بمواصلة جمع وتحليل الأدلة، وركز على الحاجة إلى فحص اتصالات كل من المتهمين في القضية الجنائية، لتحديد جميع مدبري الجريمة بالأسماء.

واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.

وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.

دول عربية وغربية أدانت هذا الهجوم

كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.