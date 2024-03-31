الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نانت بقيادة مصطفى محمد يهزم نيس في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد لاعب نانت
مصطفى محمد لاعب نانت

قاد مصطفى محمد نجم نانت فريقه للفوز على نيس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

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مصطفى محمد يتواجد بتشكيل نانت الرسمي أمام نيس في الدوري الفرنسي

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مصطفى محمد يسعى لتحقيق إنجاز جديد مع نانت أمام ستراسبورج الليلة

أحرز ماتيس أبليني هدف التقدم لنانت في الدقيقة 19 قبل أن يدرك نيس التعادل بأقدام لاعبه تيريم موفي عبر ركلة جزاء في الدقيقة 72.

ثم أحرز مصطفى محمد هدف نانت الثاني والفوز في الدقيقة 76 عبر ركلة جزاء بعد 4 دقائق من تسجيل نيس هدف التعادل، ليتقدم الكناري بهدفين لهدف ويفوز في المباراة

ولعب مصطفى محمد أساسيا مع فريقه نانت منذ بداية اللقاء أمام نيس حتى الدقيقة 87 ودخل بدلا منه ماركوس كوكو واستطاع النجم الدولي المصري تقديم مستوى جيد خلال اللقاء.

موقف نانت ونيس في مسابقة الدوري الفرنسي:

يحتل نانت في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة فيما يحتل نيس المركز الخامس برصيد 43 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

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